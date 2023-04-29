"Afet Bölgesindeki" çocuklara gönderilmek üzere ürettiği rengarenk giysiler masalarda sergilendi. Örgülere eş olarak alınan kitaplar, boya kalemleri, boyama kitapları, oyuncaklar, şekerlemeler de kolilerde yer aldı. .Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Gönüllü Evi "Örgü Atölyesi" önderliğinde başlatılan "ÇOCUKLAR BAYRAM ETSİN" projesi kapsamında hazırlanan koliler, bir otobüs firmasının otobüslerine yüklenerek yola çıktı. Gönüllüler depremzedelere yapılacak yardımlara kesintisiz devam edileceğini belirttiler.
YENİGÜN HABER MERKEZİ