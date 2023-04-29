Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

"Afet Bölgesindeki" çocuklara gönderilmek üzere ürettiği rengarenk giysiler masalarda sergilendi. Örgülere eş olarak alınan kitaplar, boya kalemleri, boyama kitapları, oyuncaklar, şekerlemeler de kolilerde yer aldı. . Kadıköy Belediyesi Koşuyolu Gönüllü Evi "Örgü Atölyesi" önderliğinde başlatılan "ÇOCUKLAR BAYRAM ETSİN" projesi kapsamında hazırlanan koliler, bir otobüs firmasının otobüslerine yüklenerek yola çıktı. Gönüllüler deprem zedelere yapılacak yardımlara kesintisiz devam edileceğini belirttiler.