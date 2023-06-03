Bozkırda üç kafadar amcaoğlunun girişimcilik hikayesiyle TRT 1 ekranlarında ilk bölümünden itibaren izleyicinin kalbine taht kuran “Gönül Dağı” dizisi, bu akşam ekrana gelecek olan 100. bölümünü özel bir etkinlikle kutladı. Her bölümüyle reyting rekorları kıran dizinin özel etkinliğine TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, dizinin yönetmeni, senaristleri, oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol, dizinin başarısının hayatın gerçeklerinden ilham almasıyla ilgili olduğunu vurgulayarak, “TRT olarak bu hikâyeyi ekranlara taşımaktan memnuniyet duyuyoruz. İyi ki bu iş TRT'de, iyi ki bu iş yapılmış ve iyi ki bizler de emek vermişiz. Hepimiz birlikte baktığımızda duygulanıyorsak, gurur duyuyorsak bu bence en temel motivasyon. Allah bozmasın. İnşallah çok uzun süreler, uzun bölümler, daha da nice sezonlar, nice yüz bölümler nasip olsun,” ifadelerini kullandı.

TRT’ye ve tüm ekibe teşekkür etti

Gönül Dağı dizisinin yapımcısı Ferhat Eşsiz ise TRT’ye ve tüm ekibe teşekkür ederek, “Gönül Dağı hep engelleri aşarak üzerine koyan bir proje oldu. Bu noktada her daim yanımızda olan en başta TRT olmak üzere oyuncularımız, sevgili ekibimiz, yönetmenimiz ve senaristimize teşekkür etmekten başka hiçbir şey yapamayız, biz bir aileyiz,” açıklamalarında bulundu.



Ramazan karakteriyle izleyicilerin ilgi odağı olan Cihat Süvarioğlu, “Bu başarının en önemli mimarları senaristlerimiz, yönetmenimiz. Herkesin hikayesini katmanlı bir şekilde yazdılar. Bütün teknik ekibi bir araya getirmek kolay değil. Herkese teşekkür ediyorum,” şeklinde konuştu.

Gönül Dağı müzisyenlerinden muhteşem konser

Gönül Dağı’nın 100. bölüm özel programında, dizinin müziklerine imza atan sanatçılar da konser verdi. Diziye konuk oyuncu olarak katılarak sesi ve yorumuyla renk katan ünlü sanatçı İsmail Altunsaray, Gönül Dağı’ndaki performanslarıyla büyük beğeni toplayan sevilen sanatçılar Taylan Özgür Ölmez, Edanur Yılmaz ve İpek Karabağır ile dizinin müziklerini yapan Engin Arslan da gecede mini bir konser verdi. Gece, Gönül Dağı oyuncularının toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi