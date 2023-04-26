-Golden Retriever köpeğinizin aşılarını düzenli olarak yaptırın.

-Golden Retriever köpeklerin dalgalı veya düz, uzun tüyleri vardır. Tüylerinin karışmasını önlemek ve dökülmeyi azaltmak için her gün fırçalamalısınız. Özellikle bahar aylarında yoğun olarak tüy dökerler. Bu nedenle tüylerinin bakımına önem göstermelisiniz.

-Golden Retriever köpeğinizin kulak bakımı da oldukça önemlidir. Fakat kulaklarını temizlerken kulak çubuğu kullanmamalısınız. Parmağınıza biraz ıslak pamuklu gazlı bez sarın ve ardından köpeğinizin kulaklarının içini ve kulak kapağını silin.

-Köpeğinizin dişlerini düzenli olarak fırçalamalısınız. Fakat unutmayın. Onlar için bizlerin kullandığı diş macunları çok tehlikeli. O nedenle veteriner hekimizin vereceği diş macunu ile dişlerini fırçalayabilirsiniz. Haftada 1-2 kere dişlerini fırçalayın.

-Golden Retriever köpeğinizin temizliği için banyo çok önemlidir. Köpeğinizi ayda en az 1 kere banyo yaptırın.

-Sürekli dışarı çıkmak, oyun oynamak gibi aktivitelerde bulunmayı isteyebilirler, bu yüzden köpeğinizi ihmal etmemelisiniz.

-Köpeğinizin egzersizlerinizi aksatmayın.

YENİGÜN HABER MERKEZİ