Gölcük Belediyesi’nin destekleri ile Kervansaray’da Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencilerince düzenlenen “Geleneksel Nostalji Rüzgârı Konseri” ile “Resim ve El Sanatları Sergisi” sanatseverleri mest etti.

Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı, lise öğrencilerinin sanat şölenine ev sahipliği yaptı.

Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Geleneksel Nostalji Rüzgarı Konseri” ve “Resim ve El Sanatları Sergisi”, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de katıldığı sanat dolu akşamda lise öğrencilerinin müzik, resim ve el sanatları yetenekleri, salondakilerin beğenisini kazandı.

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konserin ardından Başkan Sezer ve katılımcılar fuaye alanında sergilenen resim ve el sanatları eserlerini incelediler. Öğrencilerin eserlerini beğeni ile inceleyen Başkan Sezer, sanat dolu bir akşamı başarı ile hazırlayarak sunan Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi öğrencilerini, müzik ve güzel sanatkâr öğretmenlerini tebrik ederek, başarılar diledi.