Yapımcılığını Memduh Ün'ün üstlendiği, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, senaristliğini Osman F. Seden’in üstlendiği, usta oyuncu Kemal Sunal ve Suna Yıldızoğlu'nun başrollerini paylaştığı, komedi türündeki Gol Kralı filmi hangi yıl çekildi? Gol Kralı filmi nerede çekildi? Konusu ne, ne anlatıyor? Gol Kralı filmi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde. İşte ayrıntılar...

Gol Kralı Filmi Hangi Yıl Çekildi?

Gol Kralı Filmi, 1980 yılında çekilmiştir.

Gol Kralı Filmi Nerede Çekildi?

Film, İstanbul'da çekildi.

Gol Kralı Filmi Ne Anlatıyor?

Filmde, sevgilisi Sevim'e (Suna Yıldızoğlu) kendisini beğendirmek için futbolcu olmaya uğraşan Sait'in (Kemal Sunal) yaşadığı komik olaylar anlatılıyor.

GOL KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Filmde; Kemal Sunal, Suna Yıldızoğlu, Suzan Avcı, Reha Yurdakul, Gülnur Akay, Mete Sezer, Muadelet Tibet, Mürüvvet Sim, Hüseyin Kutman, Gölge Başar gibi usta oyuncular rol alıyor.