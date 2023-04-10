'Çok Uzaktasın ' adlı şarkının sözü ve müziği yorumculuğunun yanında söz yazarlığı ile de dikkat çekecek olan Göktuğ Genç'e ait. Şarkısının aranjesini ise Eyüp Aydeniz üstlendi.

Yıllardır bir çok yerde sergilediği canlı performansları , sesi , yakışıklığı ve tarzı ile de adından sıkça söz ettirmeyi başaran genç müzisyenin yeni teklisi 'Çok Uzaktasın' bolca dinleyeceğimiz ve en çok çalan şarkılar arasın da yer almaya aday bir şarkı.

Konser çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Göktuğ Genç, çok ara vermeden şarkılarımla sevenlerimle daha sık buluşacağım dedi.