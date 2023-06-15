Göksel, yüksek akımda, elektrikli şarkısı Burda Kalayım  ile yaza çarpıcı bir giriş yapıyor. Burda Kalayım’ Soles Music ve Avrupa Müzik ortak yapımıyla 16 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayında olacak.


 
Sözü ve müziği Göksel’e ait şarkının aranjesini Ozan Bayraşa üstlendi. Görsel zenginliğe sahip video klibi, aynı zamanda fotoğrafları da  çeken Aytekin Yalçın çekti.

Söz - Müzik : Göksel
Prodüktör/Aranjör: Ozan Bayraşa
Asistan Prodüktör: Şener Engin
Bass, Akustik Gitar, Vokaller: Ozan Bayraşa
Elektrik Gitar: Mehmet Esemen
Mix: Ozan Bayraşa, Murat Bulut
Mastering: Utku Ünsal

BURDA KALAYIM

 

Acıtmaz mı diyorsun? 

Bence sen hiçbir şey bilmiyorsun

Böyle sürer mi sanıyorsun?

Her kalbin çıkmazı var 

Takılıyorsun, dönemiyorsun

Acun Ilıcalı Survivor 2024'le ilgili iddialı konuşarak hodri meydan dedi Acun Ilıcalı Survivor 2024'le ilgili iddialı konuşarak hodri meydan dedi

 

Ben de delice tutuldum ama 

Bu kaygan zeminde zor dayanıyorum 

Gelgitlerine kanar aklına

Düştükçe içine zor direniyorum

 

Ben de delice tutuldum ama 

Aşk kaygan zeminde zor dayanıyorum 

Gelgitlerine kanar aklına

Düştükçe içine zor direniyorum

 

Sar, sar..

Beni öyle sıkı sar ki inanayım 

Sar, sar..

Beni öyle sıkı tut ki burda kalayım 

 

Dokunmaz mı diyorsun?

Yok öyle yanmadan bilmiyorsun 

Aşkın bitmez mi sanıyorsun 

Her kalbin çıkmazı var 

Takılıyorsun, dönemiyorsun

 

Söz - Müzik: Göksel 

Kaynak: Bülten