Oynadığı rollerle daima çok sevilmiş, posterleri duvarları süslemiş, Yeşilçam’ın parlak yıldızlarından “Altın Çocuk” lakaplı Göksel Arsoy, yıllar boyunca biriktirdiği yazılı müzik arşivini TRT’ye hediye etti. Oyunculuğun yanında bir dönem müzikle de ilgilenen ve 15 yıl boyunca sahneye çıkan Arsoy, musiki dersleri adlığı dönemde biriktirdiği notları ve külliyatları yıllar sonra TRT İstanbul Radyosu’na hediye etti.

“Bu zengin arşivi büyük bir sanat kuruluşuna hediye etmek bir hizmettir”

Türk sinemasında birçok filmde rol almış bir sanatçı olan Arsoy aynı zamanda bir dönem Türk Sanat Müziği solistliği de yapmıştır. Bütün bu çalışmalarında biriktirmiş olduğu sanat müziği arşivini ve amcası Yesârî Asım Arsoy’dan meşk ettiği eserlerin notalarını yetkililere teslim eden Arsoy, “Çok sevdiğim, takdir ettiğim ve zaman zaman da davet edildiğim bir büyük müessese olan İstanbul Radyosu’na vermeyi uygun buldum,” şeklinde konuştu.

87 yaşındaki sanatçı Arsoy, Levent’teki evinde bulunan arşivi radyo yetkililerine teslim ederken şunları kaydetti:

“Son yıllarda arşivimi açıyor, okurken o günlere gidiyordum. Sonra kendi kendime dedim ki; o hatıralar yalnız seni tatmin ediyor. Senin gibi bir sanatçıya yakışan, bu zengin arşivi büyük bir sanat kuruluşuna hediye etmektir. Bu hizmet, eserlerin geleceğe aktarılmasını ve bizlerin hatırlanmasını temin edecektir.”

Arsoy’un bağışladığı arşivi içerisinde çeşitli makamlardan eserlerin yer aldığı nota dosyaları, Yesârî Asım Arsoy ile Göksel Arsoy’un birlikte icra ettiği eserler, Arif Sami Toker’in yazdığı kitaplar ve bazı bestekarların basılmış eser kitapçıkları yer alıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ