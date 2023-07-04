Son yıllarda kısa aralıklarla yayımladığı şarkılarla büyük başarılara imza atan Göksel, bu yıl ikinci kere 7 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşuyor. Göksel, bir yandan da hız kesmeden Türkiye'nin birçok yerinde konserler vermeye devam ediyor. Yıllar içinde kendisine kurduğu dev dinleyici kitlesinden tam not aldığı, en taze ve yeni teklisi Burda Kalayım ile dijital müzik mağazalarında yayımlandığı andan itibaren listelerin tepesine yerleşti. Göksel,Harbiye konseri için hem farklı bir sahne prodüksiyonu hazırlıyor hem de özel kıyafetler hazırlattı