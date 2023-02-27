Türkiye’deki 4 farklı ilde 10 tesis ve 10 bin dekarlık meyve bahçesiyle günlük 7 bin 200 ton meyve işleme kapasitesine sahip olan Göknur Gıda, küresel başarı hikayesini yeni ortaklarıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ürettiği ürünleri Kuzey Amerika’dan Avrupa ve Asya Pasifik’e kadar dünyanın dört bir yanında tüketicilerle buluşturan Göknur Gıda, aralarında dünyanın en büyük zincir marketlerinin ve en büyük gıda ve içecek markalarının bulunduğu 470’ten fazla müşteriye, Türkiye’de üretip işlediği sebze ve meyve konsantresi ve diğer katma değerli ürünleri satıyor.

YÜZDE 72’Sİ BİREYSEL YATIRIMCILARA TAHSİS EDİLECEK, HALKA ARZ FİYATI 11 TL OLACAK

1-2-3 Mart tarihlerinde, sabit fiyat ve talep toplama yöntemiyle Göknur Gıda’nın toplam 79 milyon 250 bin TL nominal bedelli hisse senedi 11 TL fiyat üzerinden halka arz edilecek. Halka arz edilecek payların 65.000.000 TL’lik kısmı sermaye artırımı, 14.250.000 TL’lik kısmı ortak satışı şeklinde gerçekleşecek. Halka arzda; Göknur Gıda hisselerinin yüzde 3’ü şirket çalışanlarına, yüzde 72’si yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 15’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u da yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 65 gibi önemli bir kısmını bahçe yatırımları, yenilenebilir enerji yatırımları ve makine ekipman yatırımlarında kullanacak. Geri kalan yüzde 15’i işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 20’lik bölüm ise kredi geri ödemesi için ayrılacak.

ORGANİK ÜRETİME ODAKLI

1993 yılında kurulan sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında sağlıklı ürünler geliştiren Göknur Gıda’nın ürün portföyünün yüzde 68’ini konsantreler, yüzde 13’ünü meyve suları, yüzde 6’sını püre konsantreler ve püreler, yüzde 1’ini de sofralık meyve ve sebze oluşturuyor. Günlük 7 bin 200 ton meyve işleme, günlük bin tonluk şişeleme ve yine günlük 500 tonluk taze meyve paketleme kapasitesine sahip olan Göknur Gıda, meyve sebze tedarikinin bir bölümünü yerel çiftçilerden bir bölümünü ise kendi bahçelerinden sağlıyor. Türkiye’de en büyük meyve bahçesine sahip işletmelerden biri olan Göknur Gıda’ya ait meyve bahçelerinin hepsi ya organik sertifikasına sahip ya da organik üretime geçiş aşamasında bulunuyor.

90’DAN FAZLA ÜRÜN ÇEŞİDİ VAR

Portföyünde 90’dan fazla ürün çeşidi bulunan Göknur Gıda Afyon, Mersin, Adana ve Niğde’deki toplam 10 adet üretim tesis ve kendisine ait olan yaklaşık 10 bin dekar tarım alanıyla, yıllık 2 milyon tondan fazla sebze meyveyi işleme kapasitesine sahip durumda. İhracat ağırlıklı çalışan şirket, ürünlerin yüzde 80’den fazlasını 85 ülkeye ihraç ediyor. Şirket ayrıca, ABD ve Kanada’nın da bulunduğu Kuzey Amerika pazarındaki perakende ürün kanallarında, market markaları ve kendi markası olan Drops markasıyla ürünlerini son tüketiciyle buluşturuyor. İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021” araştırmasında 200. sırada yer alan Göknur Gıda, 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde Meyve ve Sebze Mamulleri Sektörü birincisi oldu.

ÜRETİM ATIKLARI ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR

Çatısı altında bulunan Mey Biyogaz ve Dinar Biyogaz şirketleri ile üretimden kaynaklanan meyve atıkları elektrik üretiminde kullanan ve enerjiye dönüştüren Göknur Gıda, yaklaşık 5 MW’lık Çatı Güneş Santralini (GES) 2022 yılında devreye aldı.

KÜRESEL PAZAR DÜZENLİ BÜYÜME TRENDİNDE

Özellikle pandemi süreci, küresel anlamda sağlıklı beslenme farkındalığını zirveye çıkarmış durumda. Bu kapsamda, küresel meyve suyu pazarının düzenli bir büyüme trendi içinde olduğunu söylemek mümkün. Değişik piyasa araştırma raporlarına göre 2026 yılına kadar küresel meyve sebze suyu pazarının 192 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Türkiye’de bu büyümeden payını alıyor. Coğrafi konumu ve iklim yapısı nedeniyle çok çeşitli meyve ve sebzeyi üretebilme imkanına sahip olan Türkiye, 2019 rakamlarına göre 22,2 milyon ton meyve üretimiyle dünyanın en büyük 6’ıncı meyve üreticisi konumunda bulunuyor. Bu çeşitlilik Göknur Gıda’nın çok çeşitli meyve ve sebze suyunu üretmesine imkân sağlıyor.

İLK DOKUZ AYDA SATIŞLARI YÜZDE 152 ARTTI

Şirketin 2021 yılı satışları 2019’a kıyasla yaklaşık 3 kat arttı. 2021 yılı satışlarının yüzde 90’ı ihracat faaliyetlerinden kaynaklanan Göknur Gıda’nın 2022 yılının 9 aylık döneminde satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 3 milyar 106 milyon TL’ye, net kârı ise 302,2 milyon TL’ye ulaştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi