Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''1, 2, 3 Mart 2023 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş paylarının halka arzı sonuçlanmıştır. Halka arz sonucunda 11,00 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 65.000.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 14.250.000 TL olmak üzere toplam 79.250.000 TL nominal payların tamamı satılmıştır.

Halka arzda toplam 904.968 yatırımcıdan halka arz edilen 79.250.000 TL nominal değerli payların 7,93 katına denk gelen 628.323.937 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 5,01 katı, şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1,76 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 26,61 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,77 katı talep gelmiştir.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 57.060.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 72’sine denk gelen paylar yurt içi bireysel yatırımcılara, toplam 2.377.500 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 3’üne denk gelen paylar şirket çalışanlarına, 11.887.500 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 15’ine denk gelen paylar yurt içi kurumsal yatırımcılara ve 7.925.000 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 10’nuna denk gelen paylar yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştır.''