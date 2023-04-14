Kült İzel şarkılarından olan “Ah Yandım'' Gökhan Türkmen'in eşsiz vokaliyle canlı bir sound sunuyor. Sözlerini Ercan Saatçi'nn yazdığı 'A Yandım'ın bestesi ve düzenlemesi Aykut Gürel imzası taşıyor. “Ah Yandım” DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Söz: Ercan Saatçi

Müzik: Aykut Gürel

Düzenleme: Aykut Gürel

Yarınlar yok gibi Güneş hiç doğmayacak O gitti ah gitti Bir daha hiç dönmeyecek Ah yandım ben Allah'ım Buna can dayanmaz Al onu getir geri Bir daha hiç vermeyeyim Al onu ver bana geri Son bir kez daha göreyim Gidipte dönmeyeyim Son bir daha göreyim Gidipte dönmeyeyim.