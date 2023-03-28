Şarkının video klibi Şile’de Murat Joker yönetmenliğinde çekildi. Video klipte, aktivist ve koreograf Dicle Doğan, ‘kaygan ve kırılgan zeminlerin naif güçlü çocuklarıyız’ diye tanımladığı performansıyla yer aldı.

Elif’in tüm geliri 5. Orman projesine

6 Şubat’ta 11 ilde meydana gelen büyük felakette hafızalarımızda yer eden pek çok görüntüden biri Elif, Gökhan Türkmen’in kalbinde hissettiği derin üzüntünün eseri. Elif’in tüm geliri Gökhan Türkmen’in Ege Orman Vakfı İşbirliğiyle tamamlayacağı 5 orman projesine aktarılıyor.

Hayatla bağlarını koparmayan, doğayla bir arada yaşamaya özen gösteren, insanın verdiği zorlu mücadeleleri şarkıları aracılığı ile aktaran Gökhan Türkmen, bir baba olarak Elif’te derinlerde yaşadıklarını melodiler vasıtasıyla aktardı.

Dicle Doğan hakkında:

Bağımsız koreograf, performans sanatçısı, aktivist. Uzun yıllardır hac yollarında ülkeler arası yürüyerek seyahat ediyor. Bu yerkürede toplamda 4270 km adımlamıştır.

Elif künye

Music: Gökhan Türkmen

Arrangement- Composition- Trumpet: Serkan Emre Çiftçi

Drum- Percussion: Tunç Çakır

Bass: Feryin Kaya

Acoustic Guitar - Lap Steel Guitar: Alper Anık

Piano- Synthesizer: Burak Irmak

Mix- Mastering: Feryin Kaya

