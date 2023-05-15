Dünyayı evine kapatan pandemi sürecinde dijital platformlardaki canlı konserleriyle binlere ulaşarak dikkatleri üzerine çeken Gökhan Türkmen, hız kesmeden konserlerine devam ediyor. Türkmen, geçtiğimiz akşam Bakü Hayal Kahvesi'nde sahne aldı. 3 saate yakın sahnede kalan genç sanatçı, eski ve yeni sevilen şarkılarının yanı sıra cover'larla renklendirdiği geniş repertuvarının örneklerini, yıllardır aynı sahneyi paylaştığı ekibi ile sundu.

2022 yılına verdiği konserlerle hızlı bir başlangıç yapan Gökhan Türkmen, Nisan ayında "Mahşer" isimli duygu yoğunluğu yüksek şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Deeprise ve Harmanadam ortak çalışmaları ve Aykut Gürel projesinin açılış şarkısı Ah Yandım ile listelerde boy gösteren sevilen sanatçı konser serisine 2023 yılında devam ediyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi