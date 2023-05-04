﻿13 yıllık müzikal hayatına 7 albüm ve 21 tekli sığdıran Gökhan Türkmen, sevilen şarkılarıyla 5 Mayıs akşamı Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

Dünyayı evine kapatan pandemic sürecinde dijital platformlardaki canlı konserleriyle binlere ulaşarak dikkatleri üzerine çeken Gökhan Türkmen, corona virüs sürecinde titizlikle hazırladığı yedinci stüdyo albümü "7"yi Haziran 2021'de yayınladı. Disco-Funk tarzındaki albümün çıkış parçası "Şerefine" oldu. Albüm çıktığı andan itibaren listelerde üst sıralarda yer aldı.

2022 yılına verdiği konserlerle hızlı bir başlangıç yapan Gökhan Türkmen, Nisan ayında "Mahşer" isimli duygu yoğunluğu yüksek şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Deeprise ve Harmanadam ortak çalışmaları ve Aykut Gürel projesinin açılış şarkısı Ah Yandım ile listelerde boy gösteren sevilen sanatçı konser serisine 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor ve 5 Mayıs akşamı Zorlu PSM’de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi