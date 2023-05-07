Dünyayı evine kapatan pandemic sürecinde dijital platformlardaki canlı konserleriyle binlere ulaşarak dikkatleri üzerine çeken Gökhan Türkmen, corona virüs sürecinde titizlikle hazırladığı yedinci stüdyo albümü "7"yi Haziran 2021'de yayınladı. Disco-Funk tarzındaki albümün çıkış parçası "Şerefine" oldu. Albüm çıktığı andan itibaren listelerde üst sıralarda yer aldı.

2022 yılına verdiği konserlerle hızlı bir başlangıç yapan Gökhan Türkmen, Nisan ayında "Mahşer" isimli duygu yoğunluğu yüksek şarkısıyla müzikseverlerle buluştu. Deeprise ve Harmanadam ortak çalışmaları ve Aykut Gürel projesinin açılış şarkısı Ah Yandım ile listelerde boy gösteren sevilen sanatçı konser serisine 2023 yılında da hız kesmeden devam ediyor ve Zorlu PSM’de sevenleriyle buluştu.

Konsere günler kala biletleri tükenen Gökhan Türkmen akustik performansta sanatçı güçlü sahne disiplini ve şarkılarıyla, kolay unutulmayacak bir projeyi daha ekip arkadaşları ile hayata geçirdi. Zorlu Psm sahnesinde her seferinde farklı konseptlere sahip konserler organize eden Türkmen, sevilen hitlerini peşi sıra akustik halleri ile yeniden yorumladı. Enstrüman çalmasından dolayı şarkıların akustik hallerini en sade ve süssüz bir biçimde söylemeyi dile getiren Türkmen, en son hiti Mahşer'i söylediğinde dev bir koro halinde eşlik eden seyirci adeta yer yerinden oynattı. konserin ikinci yarısında tek gitarı ile Sen İstanbulsun, Büyük İnsan, Lafıgüzaf, Biraz Ayrılık gibi şarkılarını söyledi. 3 saat sahnede kalan Türkmen 2012 yılından bugüne kadar dijital gelirini bağışladığı şarkıları ile 3 orman tamamladı ve 6 şarkı yayımladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi