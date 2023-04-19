Her daim üretimleri ile göz dolduran, Gökhan Türkmen, şarkılarıyla ve yorumcu kimliğiyle Türk pop müziği külliyatına adını yazdırmayı başardı.

Profesyonel olarak ilk yayımladığı şarkısı ‘Büyük İnsan’dan bugüne kadar birçok hit’e imza atan, cover’ladığı parçalara kattığı özgün yorumlarla da büyük başarılar elde eden Türkmen, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile 15 yıldır yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

‘İyi ki varsınız, ne güzel ne dolu dolu… Bu yolda yanımda olan, takip eden, çalıştığım, göz göze geldiğim sevip sevildiğim herkese çok teşekkür ediyorum’ notuyla Türkmen’in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı video; binlerce kere like’landı ve yüzlerce yorum aldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi