Müzisyen kimliği ve üretimleriyle son yıllarda güçlü projelere imza atan Gökhan Türkmen, 22 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezi konseri ile başlayan, 2023 Türkiye Turnesine 13 Mart İstanbul Moi Sahne performansıyla kaldığı yerden devam ediyor.

Gökhan Türkmen, tüm konserlerin belirlediğimiz bilet sayısı kadar geliri ile depremde mağdur olan gençlerimizin eğitiminde kullanılmak üzere; “İstanbul Vakfı"nın #büyüthayallerini adlı burs projesini destekleyeceğini de yeniden hatırlatmak istedi.

'Her zamanki desteklerinizle şehir şehir hep beraber bu zinciri oluşturabilmenin ve eğitime vereceği gücün farkındayız' diyen Türkmen, büyük felaketin yaralarını sarmak için çalışmalarına başlıyor.

Her Şey Mümkün…

Konser takvimine http://www.gokhanturkmen.com.tr/etkinlikler adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi