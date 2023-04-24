Gökhan Kunt, 90'lara hızlı geri dönüş yaptı. 'Sorsalar Anlatamam', 'Beklemeden', 'Kendimi Kandırdım' şarkılarının ardından 90’ların hafızalardan silinmeyen Türkçe Pop şarkılarının başında gelen yıllar önce Özlem Tekin’in seslendirdiği “Aşk Her Şeyi Affeder Mi?” şarkısını yeniden yorumlayarak müzikseverlerin beğenisine sunan Gökhan Kunt, “Anladım ki: Ne varsa 90 ‘larda var!” diyor.

Ünlü iletişimci Özgür Aras’ın prodüktörlüğünü yaptığı sözü ve müziği Barlas’a, düzenlemesi ise yeni neslin yakından takip ettiği Tüzün’e ait olan “Aşk Her Şeyi Affeder Mi?”i yeniden yorumlayan Gökhan Kunt, “Arka arkaya yeni şarkılarla müzikseverlerin karşısına çıktım. Ama “Aşk Her Şeyi Affeder Mi?” ile müzikseverlere daha hızlı ulaştım. ' dedi.

Gökhan Kunt, '90‘lardaki gibi samimi, iyi işler çok zor çıkıyor. O yüzden 90’lara dönüş sebebim bu. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da durum böyle. Avrupa ve Amerika’da da radyolarda veya sosyal medyada aynı şekilde 70’li, 80’li ve 90’lı yıllara ait radyolar kuruluyor. Ruhtan eser yok. Herkes ruhunu arıyor. Bugün mutsuzsak eğer, düne sığınma dışında yol kalmıyor' diye konuştu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi