İngiliz şarkıcı Adele’in geçen yıl çıkan “30” adlı albümünde boşanma sürecini anlatmasının ardından Gökhan Kunt'tan da aldatılma şarkısı geldi. Yakışıklı şarkıcı 'Aşk Her Şeyi Affeder Mi? şarkısını seslendirmesi ve sosyal medya ‘da yaptığı paylaşımlarla acaba aldatıldı mı? sorusu kafalara getirdi.

Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise benzerliğiyle dikkat çeken şarkıcı Gökhan Kunt, ünlü iletişimci Özgür Aras ‘ın prodüktörlüğünü yaptığı unutulmaz şarkılarından olan yıllar önce Özlem Tekin'in seslendirdiği 90’ların hafızalardan silinmeyen Türkçe Pop şarkılarının başında gelen 'Aşk Her Şeyi Affeder Mi?' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü ve bestesi Barlas’ın düzenlemesi yeni neslin yakından takip ettiği Tüzün‘e ait olan şarkıyı seslendiren Gökhan Kunt, hayatta her insanın ihaneti yaşadığını tüm şeffaflığıyla açıklarken, '“Her aşk şarkısı mutlu son üzerine yazılmıyor. Kimi şarkıların hikayeleri, tam da yazıldığı gibi…” diye konuştu.

Gökhan Kunt, yaşattığı ihaneti itiraf eden şarkısı ile sosyal medyada yıllardır tartışma konusu “Aşk Her Şeyi Affeder Mi? sorusunu tekrar gündeme getirerek uzun süre tt listesinde ilk sıralarda yer aldı.

Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda aynı anda satışa çıkan Gökhan Kunt “Aşk Her Şeyi Affeder Mi?” nin fotoğraflarını Kemal Dedecan kibini ise yönetmen Ömer Can Duman çekti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ