Etki Çemberleri Vakfı’nın UNDP’nin GEF Küçük Destek Programı (SGP) ve Turquoise Coast Environment Fund Türkiye (TCEF) tarafından desteklenen “Plastiksiz Gökçeada ve Gökçeada’yı korumak, Gökçeada’nın Çevresel Sürdürülebilirliğini Sağlamak için Güçlendirmek Projeleri” The Purest Solutions’un kurumsal katkılarıyla Gökçeada’da düzenlenen Plastiksiz Festival ile kamuoyuna tanıtıldı.

Plastiksiz Gökçeada Projesi’nin tüm paydaşlarının bir araya geldiği toplantıya, sivil toplum örgütleri, işletmeler, girişimciler ve akademisyenler katıldı. Dünya Çevre Haftası’nın bu yılki “#BeatPlasticPollution/ Plastik Kirliliğine Son Ver” çağrısının vurgulandığı etkinlikte döngüsel ekonomiye geçiş çözümleri de ele alındı.

Etki Çemberleri Vakfı “etkiyi, ortak akıl, ağlar ve bağlar ile sağlanan, birlikte çoğalan ve tamamlayan onarıcı etki olarak ele alıyor. Vakıf, meseleleri değişim teorisi oluşturarak, etkiyi göstergeler ile tanımlayarak çoklu disiplinli çalışma ortamları ile çözüme kavuşturuyor. Değişim teorisi, bir bağış, sosyal yatırım veya ekonomik ya da çevresel model sürecini hazırlamak için yol gösteriyor.

Gökçeada’da UNDP destekli “Plastiksiz İşletmeler ile Etki Pozitif Dönüşüm: Plastiksiz Gökçeada” çalışmasına, aynı zamanda The Turquoise Coast Environment Fund (TCEF), Turquoise Fonu ile katkı sağlıyor ve ikinci bir projeyle yerelde kadınların ve gençlerin sosyal girişimciliği tanımasını, sürdürülebilir ekonomik yetkinlik kazandıran atölyelerle adanın korunmasını destekliyor.

Adada TPS desteğiyle düzenlenen ilk Plastiksiz Festival’e döngüsel ekonomiyi kurgulayan ve uygulayan üreticiler ve yerel işletmeler katılım sağladı, atölyelerle ortak akıl ve yeni sürdürülebilir yetkinliklerin kazanılması için kollektif bir alan oluşturuldu. Kozmetik sektörünün diğer farklı sektörlerle olan kesişim alanlarını ve üretim süreçlerindeki paydaşları, projeye destekçi olarak katılan TPS’in kurucusu Hazal Evliyaoğlu yönetirken, bireysel ve kurumsal gönüllülüğü ekip arkadaşları ile sürece katarak etki alanını genişletiyor. Model, projelere destek vermek isteyen diğer kurum ve kişilerin çemberlere davet edilmesiyle ilerliyor ve çember sürekli olarak genişliyor.

UNDP GEF SGP, fonları alana aktarırken teknik ve hedef odaklı çevre projelerinin paydaşlar ile etkileşimli, kalıcı etki üreten sistemler kurulmasını ve yenilikçi yaklaşımlar gelişmesini önceliklendiriyor. The Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) desteklediği projelerde çevrenin bütünsel olarak korunması ve onarılmasına dikkat ederken, projelerdeki tüm adımlarının gerçekçi sürdürülebilirlik pratikleri ve bilimsel veriler ile uyuşmasına önem veriyor.

Aylin Gezgüç: ‘’Tek kullanımlık plastik kirliliğine son!’’

Plastiksiz Gökçeada Projesi’nin Lideri, Etki Çemberleri Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Gezgüç, 2050 yılına kadar okyanuslarda kütlesel olarak balıktan daha çok plastik olacağının tahmin edildiğini hatırlatarak, ‘’Sadece Akdeniz’e günde yaklaşık 144 ton ile plastik bırakan bir ülkeyiz ve maalesef bu alanda diğer ülkeler arasında birinci durumdayız. İşletmelerde plastiksiz dönüşümü sağlamak ve adanın biyoçeşitliik ve sürdürülebilirliğini desteklemek üzere Plastiksiz Gökçeada Projesi’ni başlattık. Bu alanda etkili bir mücadele için bir an önce tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması gerekiyor. Plastiksiz Gökçeada: Plastiksiz İşletmeler ile Etki Pozitif Dönüşüm’de kafe, restoran ve otellerle çalışıyoruz çünkü nihai kullanıcılara yönlendirici, birbirlerine ilham verici ve tedarikçilere de yeşil ürün sağlamaları için teşvik edici rolleri olduğunu görüyoruz. Çare Sizsiniz, aksi takdirde ÇARESİZSİNİZ” dedi.

Plastik kullanımının yasaklanması konusunda yerel yönetimlere ve politika yapıcılara önemli bir sorumluluk düştüğünü vurgulayan Gezgüç, şöyle devam etti: ‘’Etki Çemberleri Vakfı’nın UNDP Küresel Çevre Fonu ve Turquoise Coast Environment Fund Türkiye (TCEF) tarafından desteklenen, The Purest Solutions’un kurumsal gönüllülük ve paydaşlık modeli ile katkı sağladığı “Plastiksiz İşletmeler ile Etki Pozitif Dönüşüm Projesi” kapsamında bugün bir çağrı yaparak herkesi değişime ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.

Gökçeada’da birlikte çalıştığımız, cilt bakım ürünleri üreticisi The Purest Solutions (TPS), ürünlerinde doğaya saygılı, hayvanlar üzerinde test edilmeyen, hayvansal içerik taşımayan, paraben, alkol, esans, boya içermeyen bir marka olduğunu belirten Gezgüç, Türkiye’den iki genç iş insanının uluslararası ölçeğe kavuşturduğu The Purest Solutions (TPS)’u projemizde yanımızda görmekten hem mutlu hem de gururluyuz’’ dedi.