Gökçe'nin en yeni teklisi 'Biz Böyle Değildik', sevenlerine sürpriz yaparak seri üretimlerine aralıksız devam etti.

Sözü ve müziği Gökçe'ye düzenlemesi Görkem Yenilmez'e ait şarkının video klibini İdil Dizdar ve Said Dağdeviren çekti.

Yeni teklisi ile uzun süre listelerde yer edinen Gökçe, Nisan ayının son haftası başlayacağı konserlerine Mayıs ayında ara vermeden devam edecek. Kısa bir Marmaris tatili sonrası İstanbul'a dönen Gökçe, hızlıca provalara başlayarak konserlerine hazırlandı.

22 Nisan Afyon Akrones Hotel

5 Mayıs Denizli Milyonfest

12 Mayıs Antalya Sponge Konyaaltı

19 Mayıs İstanbul Milyon Performance Hall

25 Mayıs İstanbul Kadıköy Dorock XL