Bir yandan yeni projeleri yayınlamak için stüdyo çalışmalarını sürdüren ve konserlerine de hız kesmeden devam eden güzel sanatçı, geçtiğimiz günlerde Denizli Milyonfest sahnesinde hayranları ile buluştu.

' Festivallerde sahne almayı çok özledim. Hadi hep beraber deliriyoruz' diyerek performansı ve güzelliği ile herkesi bir kez daha büyüledi. 1 saat sahnede kalan Gökçe, en sevilen hit olmuş şarkılarının yanı sıra sürpriz cover'larda seslendirdi.

Gökçe'nin en yeni teklisi 'Biz Böyle Değildik', sevenlerine sürpriz yaparak seri üretimlerine aralıksız devam ettiğin en son ürünü olarak dijital dünyada yerini aldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi

Muhabir: Nuray Çağlar