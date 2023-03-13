Pera Müzesi, Zamane İstanbulları sergisi kapsamında, belgesel tiyatro, ses enstalasyonu, görsel sanatlar ve canlı müziği bir araya getiren disiplinlerarası bir performansa ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da yaşayan göçmen sanatçıların yer aldığı “Diyalog Projesi – İstanbul” başlıklı performansın prömiyeri 16 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Pera Café’de izleyiciyle buluşacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Zamane İstanbulları sergisinin İstanbul ekseninde ele aldığı göç teması çerçevesinde, “Diyalog Projesi – İstanbul” performansının prömiyerine ev sahipliği yapıyor.

Kozmopolit kentlerdeki yaratıcı endüstrinin parçası olmaya çalışan göçmen sanatçıları bir araya getiren Diyalog Projesi’nin durakları arasında İstanbul, Berlin, Amsterdam, Brüksel ve Viyana gibi Avrupa'daki önemli kentler yer alıyor.

Yedi dilde otobiyografik anlatılar

“Diyalog Projesi – İstanbul”da yer alan sanatçılar Enzo İkah (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Marina Nazarova (Ukrayna), Saghar Daeri ve Ali Bonyadi (İran), Pera Müzesi’nde gerçekleşecek performansta, İstanbul'da yaşadıkları süre içerisinde şehre dair gözlem ve tecrübelerini aktaracaklar. “Tanışma”, “Yol”, “Ev ya da Başka Dünya” başlıklı bölümlerden oluşan performansta sanatçılar, 7 farklı dilde (Türkçe, İngilizce, Farsça, Ukraynaca, Rusça, Lingala, Fransızca) otobiyografik anlatılar sahneleyecekler. Ses enstalasyonlarının, görsel sanatların ve canlı müziğin kullanıldığı disiplinlerarası bir çalışma niteliği taşıyan proje; birleştirici, kapsayıcı ve çeşitliliğe yönelik söylemiyle göçmen ve mülteci grupların toplumla bağını güçlendirme yönünde katkı sunmayı hedefliyor.

“Diyalog Projesi – İstanbul” performansının prömiyeri 16 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Pera Café’de yapılacak. Türkçe ve İngilizce üst yazılı sergilenecek performans, Pera Müzesi etkinlik sayfasından da canlı olarak yayınlanacak.

DİYALOG PROJESİ - İSTANBUL

Yapımcı ve Yönetmen: Burak Safa Calis (Almanya - Berlin)

Yardımcı Yapımcı ve Ses Tasarım: Kıvanç Sarıkuş (Hollanda - Rotterdam)

Süpervizör: Bengü Gün (Türkiye - İstanbul)

Hikâye Anlatanlar: Saghar Daeri (İran - Tahran), Enzo İkah (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Marina Nazarova (Ukrayna - Mikolayiv), Ali Bonyadi (İran - Mencil)

Sinematografi – Canlı Yayın: Mert Coşar (Türkiye - İstanbul) , Cem Celal Bilge (Türkiye - İstanbul)

Sahne Tasarımı – Afiş: Oliviera Prins (Hollanda - Rotterdam)

Proje Asistanı: A. Can Güngör (Türkiye - İstanbul)

Biletler, Biletix’ten veya etkinlik günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir. Pera Müzesi Dostları'na %50 indirim uygulanmaktadır. Yerler sınırlı ve numarasızdır. Etkinlik, 7 yaş ve üzeri seyircilerin katılımına uygundur. Performans canlı olarak YouTube’dan yayınlanacaktır. Etkinlik süresi yaklaşık 1 saattir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi