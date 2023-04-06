Kaybedenler Çeyrek Finalinde ise GM Magnus Carlsen, GM Wesley So'yu eleyerek bir üst tura çıkmayı başardı. Aynı zamanda GM Levon Aronian, GM Vladislav Artemiev'i mağlup ederek turnuvada yoluna devam etti. Nakamura, Carlsen ve Aronian arasında yapılacak olan maçın galibiyle Perşembe günü karşılaşacak. Bu karşılaşmanın galibi ise Cuma günü gerçekleştirilecek Büyük Final'de oynamaya hak kazanacak.

II. Lig'de ise Kazananlar Yarı Finali'nde GM Nodirbek Abdusattorov, GM Denis Lazavik'i mağlup etti. Diğer yarı final eşleşmesinde GM Maxime Vachier-Lagrave, GM Vladimir Kramnik'i eleyerek Kaybedenler Tablosuna yolladı. Abdusattorov ve Vachier-Lagrave, Kazananlar Finali'nde karşı karşıya gelecekler.

III. Lig'de Büyük Final eşleşmesi şimdiden netleşti. GM Amin Tabatabaei ve Kaybedenler Tablosu'ndan galip çıkan GM Alexey Sarana, bu önemli mücadelede yüzleşecekler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ