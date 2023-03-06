Bilişim altyapı hizmetlerinden yazılım geliştirme faaliyetlerine kadar uçtan uca çözüm ve ürünler sunmak üzere yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş teknoloji şirketi PEAKUP, Türkiye ve İngiltere'den sonra, yeni ofisini Dubai'de açtı. Faaliyete geçtiği günden bu yana bir milyondan fazla kullanıcının bulut bilişim teknolojisine geçmesine yardımcı olan PEAKUP, Dubai'de açtığı yeni ofisiyle globalleşme yolunda önemli bir adım attı.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından sektörün 2020 yılı ihracat şampiyonlarının açıklandığı "Hizmet İhracatı Şampiyonları" listesinde "Yazılım ve Bilişim Hizmetleri" kategorisinin şampiyonları arasında yer alan PEAKUP, Londra’dan sonra Dubai’de yeni ofisini açarak Katar, Suudi Arabistan dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika bölgesinde etkinliğini artırmayı hedefliyor. ISO'nun 48. Meslek komitesinde yönetim kurulu üyeliğini üstlenen PEAKUP, sahip olduğu globalleşme vizyonuyla daha çok teknoloji firmasının Türkiye hizmet ihracatına katkıda bulunmasını hedefliyor. Tüm dünyada sürdürülebilirlik kültürünü yaymak üzere uygulamalar geliştirmeyi teşvik eden UN Global Compact üyesi olan şirket, Dubai ofisiyle birlikte ürün ve servislerini bölgeye taşıyarak sürdürülebilir teknoloji çözümlerini global ölçekte yaygınlaştırmayı amaçlıyor. PEAKUP'ın bu girişimiyle gerçekleştirmeyi planladığı hedeflerinden birisi de, yeni ofisinin konumundan faydalanarak Orta Doğu ve Afrika pazarında eksik olan yetkinliklerin bir tamamlayıcısı olmak.

"PEAKUP olarak Orta Doğu ve Afrika pazarında eksik olan yetkinliklerin tamamlayıcısı durumunda olduğumuz bir gerçek"

PEAKUP CEO'su ve Kurucu Ortağı Ahmet Toprakçı, sürdürülebilir bir gelecek için globalleşmenin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı, "Toplumu geliştirdiğimiz sürdürülebilir teknolojiler ile geleceğe taşımak istiyoruz. Geleceği inşa ederken geliştirdiğimiz sistemlerle toplumu teknolojinin geleceğine adapte etmeyi amaçlıyoruz. Geleceğin daha sürdürülebilir olmasını istiyorsak ekipler ve iş süreçlerini doğru teknolojiler ile yürütmeliyiz ve global ölçekte etkinliğimizi artırıp bu teknolojilerden dünyanın tüm bölgelerinin yararlanmasını sağlamalıyız. Dubai'de açtığımız yeni ofisimiz, geliştirdiğimiz teknolojilerin, uygulamaların global ölçekte kullanılmasını sağlamak için oldukça kritik. PEAKUP olarak Orta Doğu ve Afrika pazarında eksik olan yetkinliklerin tamamlayıcısı durumunda olduğumuz ise bir gerçek" dedi.

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