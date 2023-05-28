Birçok iPhone kullanıcısının belki de hiç farkında olmadığı bir özellik, son dönemlerde sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Bu özellik, cebinizdeki iPhone'unuzun aslında bir gizli kamera gibi çalışabileceği gerçeğini ortaya çıkardı. Bu özellik, telefonunuzun elinde olan bir başkasının bile fark edemeyeceği bir biçimde, cihazınızın her şeyi kaydetmesine olanak sağlıyor. Peki, bu 'gizli kamera' özelliği nasıl kapatabiliriz? İşte iPhone gizli kamera özelliği hakkında bilmeniz gereken her şey...

Dikkat: iPhone'unuzun Gizli Kamera Olarak Kullanılması ve Nasıl Kapatılır?

Son günlerde sosyal medya kanallarında viral olan bir konu, iPhone kullanıcılarını epey bir telaşlandırdı. Bu telaşın sebebi, iPhone'ların uzun süre önce yüklenmiş ancak genellikle fark edilmeyen bir özelliği. Bu özellik, iPhone'unuzun gizli bir kamera gibi davranmasına olanak sağlıyor. Bir başkası telefonunuzu eline alsa ve uygulamalar arasında dolaşsa bile, bu gizli kamera özelliğini fark etmesi oldukça zor.

iPhone Gizli Kamera Özelliği: Nasıl Açılır veya Kapatılır?

iPhone'unuzda bu özelliği etkinleştirmek için bir dizi adımı takip etmeniz gerekmektedir. Bu özelliği aktif hale getirdiğinizde, telefonunuz, siz olmasanız bile, bir kamera gibi her şeyi kaydedecektir. Ancak bu noktada önemli bir uyarı yapmalıyız: Bir kişinin videosunu izinsiz olarak çekmek veya sesini kaydetmek yasa dışıdır ve suç teşkil eder. Bu özelliği, başkalarının yasal haklarını ihlal etmeyecek şekilde kullanmanız gerekmektedir.

Bu uyarıyı dikkate alarak, gizli kamera özelliğini açmak veya kapatmak için aşağıdaki adımları izleyin:

iPhone'unuzda "Ayarlar" menüsüne gidin. Ayarlar'da "Erişilebilirlik" seçeneğini bulun ve dokunun. Erişilebilirlik menüsünün en altında "Erişilebilirlik Kestirmesi" seçeneğini bulun. Erişilebilirlik Kestirmesi'ne dokunun. Erişilebilirlik Kestirmesi'nden "VoiceOver" özelliğini etkinleştirin (sol tarafında mavi bir tik işareti olacak).

Bu adımları takip ederseniz, iPhone'unuzda gizli kamera özelliği aktif hale gelecektir.

iPhone Gizli Kamera Özelliği: Nasıl Kullanılır?

Gizli kamera özelliğini aktif hale getirdikten sonra, bu özelliği nasıl kullanacağınıza dair adımlar:

VoiceOver'ı aktif hale getirdikten sonra, kamerayı açın (hem ön hem de arka kamera bu özellik için kullanılabilir). Kamerayı açtıktan sonra, güç tuşuna üç kez basın. Ardından VoiceOver aktif olacak ve telefon kayda başlayacaktır. Ekranı kapatmak isterseniz, ekrana üç kez dokunun. Bu, ekranınızı kapatacak ve telefonunuz dikkat çekmeyecektir. Kaydı bitirmek için, ekranı açın ve 'durdur' düğmesine basın. Videonuz, telefonunuzun galerisinde yer alacaktır.

Bu özelliği gerektiği şekilde kullanarak, iPhone'unuzdaki gizli kamera özelliğinden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu özelliği etik ve yasal bir şekilde kullanmak önemlidir.

Yenigün Haber Merkezi