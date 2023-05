Gizli Gerçek (Run), son karesine kadar tahmin yürüten ender bir gerilim filmi. Krediler, Hulu'nun bugüne kadarki en büyük hitinin üzerine süründüğünde , film bizi çemberlerde kovaladı ve bizi tuhaf bir köşeye sıkıştırdı. Gizli Gerçek (Run)'ın bitişindeki iç monolog muhtemelen şuna benziyordu: 'Bekle... hayır, ben böyle olmasını istemedim mi?' İşte buradayız. Sarah Paulson'ın tüyler ürpertici 'anne ve kızı' filmiyle ilgili son unutulmaz rolünün sonundaki çılgın sürprizleri inceleyelim .

Gizli Gerçek (Run) 'da işlerin nasıl geliştiğine geçmeden önce , onu gördüğünden emin misin? yalan söyleme! (Sanki bu film bize yeterince güven sorunu yaşatmadı ve tatillerde de daha az değil). Henüz görmediyseniz, Hulu'ya gidin(yeni sekmede açılır), aksi takdirde ilerideki Gizli Gerçek (Run) spoilerlarına dikkat edin . Şimdi sonun bir dökümü, neler olup bittiğine ve filmin yıldızlarının kendi bakış açılarından ne düşündüklerine dair derinlemesine bir açıklamaya yerleşin. Bunun üzerine:

Koşunun Sonunda Ne Oldu?

Üniversiteye giden bir genç ile bakıcı annesi arasında kendisine verilen yeni bir ilaçla ilgili basit bir şüphe olarak başlayan şey, kızın yaşadığını öğrendiği ömür boyu sürecek bir yalanın keşfine dönüşür. Kiera Allen'dan Chloe'nin ortaya çıkardığı ilk ipucu, annesinin (Sarah Paulson) kendi adına yazdığı ve üzerini örttüğü yeşil bir hapın aslında köpek kas gevşeticileri olduğudur. Chloe'nin keşfinin ardından Diane, bir bahçe aletiyle kızını odasına kilitler. Chloe evden kaçmanın bir yolunu bulur, ancak zavallı bir postacı zayiatı daha sonra evinin bodrumunda zincirlenmiş olarak kalır.

Chloe, Diane'in biyolojik kızı olmadığını öğrendiği yer orası. Chloe, Diane erken doğum yaptıktan sonra kendi çocuğunu kaybettikten sonra beşikten çalınan sağlıklı bir bebekti. Chloe'nin çocukluğundan bir fotoğrafta da görebileceğimiz gibi, çocukken kendi başına yürüyebiliyordu. Bu nedenle 'annesi', her gün yaşadığı engelleri ve tıbbi durumları iyileştirmek için ona ilaç veriyor. Tekerlekli sandalyeye bağlı olmasının yanı sıra, durumu her sabah boğazını temizlemeyi ve her yerindeki kızarıklıklara losyon sürmeyi içeriyor. Chloe, en sevdiği annesinden kendini kurtarmak için son bir çabayla zehirli bir kimyasal içer ve Diane'i onu hastaneye götürmeye zorlar.

Gizli Gerçek (Run) Bükümü Açıklandı

Her şey çok yakın olmasına rağmen, Chloe'nin hastanedeki planı işe yarar. Diane, kızıyla birlikte ıssız evlerine kaçmaya çalışırken hastane polisi tarafından köşeye sıkıştırılır, vurulur ve olay yerinde bir kat merdivenden düşer. Run , ardından Belfair Kadınlar İçin Düzeltme Merkezi'nde yedi yıl sonrasına iner. Chloe hala tekerlekli sandalye kullanıyor, ancak güvenlik kontrolü için bastonla biraz yürüyebiliyor. Görünüşe göre sol elindeki alyansıyla evlenmiş ve yürüme yeteneğini geliştirmek için bir eğitmenle çalışıyor.

Yatalak bir Diane'i ziyaret etmek için oradadır ve ona şu anda yürümeyi öğrenen küçük çocuğundan bahseder ve izleyiciye kendi biyolojik ebeveynlerini de tanıdığı konusunda ipucu verir. Sonuçta Washington Üniversitesi'ne gitmesi gerekiyor, çocuklarla çalışıyor ve genel olarak mutlu bir hayatı var gibi görünüyor. Ama bir şekilde, o hâlâ burada, ömür boyu istismarcısını ziyaret ediyor ve annesini arıyor. Ağzında gizlenmiş bir dizi hap var. Diane'e onu sevdiğini ve jenerikten hemen önce "geniş açılmasını" söyler. Ah ne? Chloe, tatlım, hayatına devam et!

Çarpık bir son. Hikaye, filmdeki olaylardan çok sonra intikamla sona erer. Chloe zaten duygusal olarak yoluna devam etmedi. Ayda bir kez onu ziyaret ederek, kendi yarattığı yalıtılmış dünyalarının dışındaki hayatıyla ona işkence ediyor ve bugün hala hayatını rahatsız eden kas gevşeticilerin aynısını ona veriyor.

Gizli Gerçek (Run) İçin Son Neden Aslında Anlamlı?

Koşmak , asırlık psikoloji tartışmasının, doğaya karşı yetiştirmenin harika bir örneğidir. Chloe, Diane Sherman ile biyolojik olarak akraba olmasa da, tüm hayatını evinin altında geçirdi, bu nedenle gerçek soyuna dair hiçbir keşif, bir ömür boyu öğrenmeyi ve psikolojik ve fiziksel hasarı onaramaz. Chloe sahiplenici bir evde büyüdü ve bu nedenle annesinin durumu tersine çevirmesi çok mantıklı. Diane'e garip bir şekilde bir aşk eylemi olarak hizmet edebileceğinden bahsetmiyorum bile, çünkü kendi berbat yolunda kızı için en iyisini bu şekilde yaptığını düşünüyordu.

Diane'in Chloe'ye yaptığı şey, gerçek bir akıl sağlığı sorunu ve bir bakıcının kişinin semptomları hakkında yalan söylemesi, hasta görünmelerini sağlamak için test sonuçlarını değiştirmesi ve semptom üretmek için onlara fiziksel olarak zarar vermesiyle karakterize edilen vekaleten Munchausen Sendromu adı verilen bir istismar biçimidir . Michigan _ Yürüyemediğine, kanser olduğuna ve hatta bir dizi ameliyat geçirdiğine inandırılan annesi Dee Dee Blanchard tarafından ünlü Gypsy Rose Blanchard'a oynandı. Gypsy Rose, annesinin çocukluğundan beri ona ne yaptığından haklı olarak şüphelendiklerinde erkek arkadaşını annesini öldürmeye ikna etti. Gypsy Rose hikayesi, 2017 HBO gerçek suç belgeseli ve The Act ile Hulu şovu aracılığıyla anlatıldı.. Burada bariz kurguyu gerçekle karşılaştırmıyorum - sadece bağlam için, Run'ın hikayesi tamamen karanlıktan çıkmadı.

Sarah Paulson ve Kiera Allen Gizli Gerçek (Run)'nın Bitişini Nasıl Açıklıyor?

Sizi Run'ın vardığı sonuç olan büyük hapı yutmaya bırakmadan önce , filmin yıldızlarının filmin olayları nasıl bitirdiği hakkında ne düşündüklerine bakalım. Collider, Sarah Paulson'a kendi kızını büyütmüş olsaydı Diane için hikayenin farklı olacağına inanıp inanmadığını sordu . İşte American Horror Story aktrisinin söyledikleri:

Diane, kendi annesi tarafından korkunç bir taciz ve ihmalin kurbanıydı, ama bence onun için asla yapılmayan şeyi yapmak için biraz sapkın ama başlangıçta yiğit ve muhtemelen biraz saf bir çabayla, yani azami özen ve ilgiyi göstermek için. çocuğuna Ve onu başka bir şeyin devraldığı bir yere götürdü ve hızlanmış olabilir ve kesinlikle bir tür inzivada yaşama ihtiyacı ve biyolojik olarak ona ait olmayan bir çocuğu almasıyla ilgili tüm gizlilik içinde yaşama ihtiyacı. Ama Chloe'ye yaptığını, bence çocuk onun olsaydı yapardı.

Kulağa doğru geliyor. Gördüğümüz gibi, Munchausen Sendromu dolaylı olarak biyolojik ve biyolojik olmayan arasında ayrım yapmaz. Hikayenin bu yönü, yalnızca Koş'un kıvrımlarına ve dönüşlerine katkıda bulunmakla kalmıyor , aynı zamanda Chloe'nin en azından bir tür mutlu sona sahip olmasına da izin veriyor. Kendi hayatında da tekerlekli sandalye kullanan Kiera Allen, Chloe'nin Decider'daki sonunu şu sözlerle anlattı:

Ben bunu sonunda annesini öldürecek olarak görmüyorum, annesinin ona yıllardır yaptığını yapıyor olarak görüyorum. Onu hasta ediyor, onu tehdit etmiyormuş gibi tutuyor. Bu, onun bu kişi tarafından travma geçirmiş olduğu bir yerden geliyor. Annesiyle bir ilişki yaşamak istiyor ve annesinin yanında kendini güvende hissetmesinin tek yolu bu olduğu için bunu kendine mantıklı kıldı. İkisine de ihtiyaç duydukları şeyi verebilmesinin tek yolu, onu etkisiz hale getirmek, onu artık bir tehlike olmaktan çıkarmaktır.

Allen ayrıca, Chloe'nin tüm travmasını hayatındaki tek bir kişiye, Diane'e ayırdığına inandığını ve Chloe'nin tacizi ona devretmesini bu şekilde haklı çıkardığına inandığını söyledi.