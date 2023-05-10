“Annelik benim için dünyanın en büyük, en tarifsiz sevgisi ve aynı zamanda en büyük endişe, korku ve kaygısı demek” açıklamasında bulunan Gizem Altıntaş sözlerine şöyle devam etti: “Ben anne olunca büyüdüm. Onlarla kendimi tanıdım ve geliştim. Onlar sayesinde hayatın anlamını ve kendimi buldum aslında. Hayatımın en güzel, en paha biçilemez deneyimi anne olmak.”

Çocukları ile beraber en çok yapmayı sevdikleri şeyin futbol oynamak olduğunu da ifade eden Altıntaş “Kızım bile abileri gibi bayılıyor. Spor, hayatlarında daima olsun istiyoruz, zaten bu nedenle de Ankara’da Paris Saint-Germain Futbol Akademisini açtık” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ