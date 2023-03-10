Birkaç günlükveya yıllık farkla emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan kişiler de haklarını aramak için örgütleniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) yaşadığı 24 yıllık adaletsizlik ve mağduriyet oldukça geç ve eksik olsa da bir çözüme kavuştu. EYT yasası veya resmi adıyla 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT yasası koşullu kabul edildi. “Yasa EYT’lilerin sorunlarını da tamamıyla çözmedi” diyenler Emeklilikte Adalet (EMAD) hareketi başladı. EMAD’lılar yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında görüşlerini şöyle dile getirdi;

“5 bin prim sözü tutulmadı, kısmi emeklilikte yaş koşulu kalkmadı, intibak düzenlemesi yapılmadı ve en önemlisi 2000’lerde işe girenlere kademe getirilmedi. EYT ile birlikte mutlaka 9 Eylül 1999 ve sonrası için (EYT kapsamı dışında kalanlar için) yumuşak bir kademeli yaş sistemi getirilmeliydi. Şimdi kuşaklar arasında büyük eşitsizlikler ortaya çıkacak. Kanunda kademeli yaş düzenlemesinin yer almaması 2000’li yıllarda sigortalı olanlarda büyük hayal kırıklığı ve öfke yarattı. Kaş yaparken göz çıkartıldı. Bir soruna kısmi bir çözüm getirirken daha büyük sorunlar yaratıldı.

ADALETSİZLİK VE EŞİTSİZLİK

EYT’lilerin uzun soluklu mücadelesi hükümete geri adım arttırdı. Ancak yasa hem EYT’liler hem de EYT kapsamı dışında kalanlar için ciddi sorunlar içeriyor. EYT yasası adaletsizlikler yaratacak nitelikte. AKP bu konudaki itirazların hiçbirini dikkate almadı. Meclis komisyon ve genel kurulunda teklifin iyileştirilmesi yönünde verilen önergelerden hiçbiri kabul edilmedi. Göz göre göre yeni sorunlara, eşitsizliklere ve adaletsizliklere yol açacak eksik bir düzenleme yasalaştı. Gitti EYT geldi Emeklilikte Adalet (EMAD) diyebiliriz. Emeklilik sistemi daha da adaletsiz hale geldi. Milyonlarca EYT’linin sorunu kısmen çözüldü ancak 2000’lerde işe giren milyonlar için yeni bir adaletsizlik ortaya çıktı. EYT yasası ile 8 Eylül 1999'da ve öncesinde işe giren sigortalı işçiler erkekse 25 yıl kadınsa 20 yıl çalışarak ve 5 bin ile 5 bin 975 gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Ancak 9 Eylül 1999'da işe giren işçi kadınsa 40 erkekse 42 yıl çalışarak emekli olacak. Böylece bir gün geç işe giren bir işçi 17 ile 20 yıl geç emekli olacak. Öyle bir sistem ortaya çıktı ki aynı işyerinde yan yana çalışan iki işçi arasında, aynı ailedeki kardeşler veya eşler arasında bir gün, bir hafta, bir ay farkla işe girenler arasında 17/20 yıl fark oluştu. EYT ile birlikte mutlaka 9 Eylül 1999 ve sonrası için (EYT kapsamı dışında kalanlar için) yumuşak bir kademeli yaş sistemi getirilmeliydi. Şimdi kuşaklar arasında büyük eşitsizlikler ortaya çıkacak. Kanunda kademeli yaş düzenlemesinin yer almaması 2000’li yıllarda sigortalı olanlarda büyük hayal kırıklığı ve öfke yarattı. Kaş yaparken göz çıkartıldı. Bir soruna kısmi bir çözüm getirirken daha büyük sorunlar yaratıldı. Bu vahim bir tablodur. Bu durum adil, makul, dengeli değildir ve Anayasanın eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelmektedir. Bu konuya 25 Temmuz 2022 tarihli BirGün’de yayımlanan “EYT’nin görünen, görünmeyen yüzü” başlıklı yazımda dikkat çektim ve daha sonra defalarca yazdım. Bu konuda Emeklilikte Adalet (EMAD) ve Kademeli Emeklilik Platformları (KAP) gibi çeşitli girişimler ortaya çıktı. Ancak bütün uyarı ve taleplere rağmen kademe düzenlemesi yapılmadı. Önümüzdeki dönemde emeklilikte adalet ve eşitlik önemli bir sorun olmaya devam edecek.

İNTİBAK DÜZENLEMESİ

EYT yasasının diğer önemli bir eksikliği ise intibak düzenlemelerine yer vermemesidir. Emekliler arasında çok büyük farklar ve eşitsizlikler var. Benzer çalışma süresi ve prim gün sayısına sahip emeklilerin aylıkları arasında uçurum var. Emekli aylıkları oldukça düşük. Bunun en önemli nedeni AKP tarafından 2008 yılında 5510 sayılı Yasa ile kabul edilen değişiklikler. 5510 sayılı Yasa ile gerek Aylık Bağlama Oranları (ABO) gerekse güncelleme katsayısı düşürüldü ve böylece emekli aylıkları düştü. EYT yasası ile ABO ve güncelleme katsayısı değişmedi. Bu nedenle EYT’lilerin aylıkları eski sisteme göre düşük olacak. Aylıkların makul düzeyde olması için intibak ve güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları da yasaya eklenmeliydi. Türkiye emeklilik sistemi yamalı bohçaya dönüşmüş durumdadır. Çok parçalıdır. Eşitsiz ve adaletsizdir. Emeklilik sistemi emeklilere insana yaraşır bir yaşam sağlamaktan uzaktır. O nedenle emeklilikte adalet son derece önemli bir toplumsal talep. Bu şarkı burada bitmez! Gitti EYT geldi EMAD! Emeklilikte Adalet (EMAD) hareketi önümüzdeki günlerde yükselecektir. Emeklilikte yapılan adaletsizlikler asla unutulmaz. Nasıl 1999'da yapılan adaletsizlik 24 yıl gündemde kaldıysa bugün yaşanan haksızlık da unutulmayacak ve “Emeklilikte Adalet” talebi de uzun süre gündemde olacak. İnsanca ve adil bir emeklilik sistemi önümüzdeki dönemlerde daha fazla gündemde olacak.”