Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki siber güvenlik endüstrisi liderleri, uzmanları ve teknoloji firmaları ‘Gulf Information Security Expo and Conference (GISEC)’ fuarında bir araya geldi. Bölgedeki siber güvenlik endüstrisinin son teknolojilerinin sergilenmesi ve siber güvenlik alanındaki farkındalığın artması amacıyla düzenlenen etkinlik bu yıl 14-16 Mart 2023 tarihleri arasında BAE/Dubai’de gerçekleştirildi. PEAKUP'ın PassGate ürünü ile katılım sağladığı fuarda, PassGate'in satışı ve iş geliştirmesinden sorumlu Müşteri İlişkileri Sorumlusu Perihan Aydemir Avcılar, PEAKUP'ın tüm ürün ailesinin satışı ve iş geliştirme süreçlerinden sorumlu İş Geliştirme Müdürü Bora Umut Gürsoy, PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı ve PEAKUP Genel Müdür Yardımcısı Kadir Can Toprakçı yer aldı.

Dubai World Trade Centre tarafından düzenlenen GISEC'te, siber güvenlik teknolojileri, siber saldırıların önlenmesi ve yönetimi, bulut güvenliği, veri koruma ve diğer siber güvenlik konularında en son teknolojiler sergilendi. Her yıl 40 ülkeden en iyi siber güvenlik liderlerini buluşturan fuarda PEAKUP, bilgi teknolojilerine gelen parola sıfırlama taleplerinin 7/24 karşılanması için harcanılan zamanın önüne geçen, böylece BT personelinin üzerindeki iş yükünü azaltan PassGate ürünü ile yer aldı. PEAKUP yetkilileri, çalışanların Active Directory, SAP, AS/400, Oracle gibi üçüncü parti uygulamalar üzerindeki parolalarını unuttuklarında bilgi işlem departmanlarına gitmeden parolalarını kendi kendilerine sıfırlayabilmelerini ve kitlenen hesaplarını uzaktan açabilmelerini mümkün kılan PassGate ürününün özelliklerini ve siber güvenlik alanındaki diğer hizmetlerini aktardılar.

PEAKUP CEO'su Ahmet Toprakçı, "Teknoloji çözümlerimizle uluslararası pazarda yer almak büyük mutluluk. Dubai ofisimizle başta Arap Emirlikleri olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi global stratejimizin önemli bir parçası. 2023 yılında bölgedeki satış hacmimizi %400'ün üzerinde büyütmeyi hedefliyoruz. Çalışanların bilgi işlem departmanlarına gitmeden parolalarını kendi kendilerine sıfırlayabildikleri siber güvenlik ve parola yönetimi çözümü PassGate ürünümüz ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde fark yaratacağımıza inanıyoruz" dedi.