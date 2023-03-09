Bunun en büyük nedeninin de tütün ve tütün ürünlerini erkeklerin daha çok kullanması olduğunu paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Evren Erkul, “Dil kökünün arkasından başlayıp soluk borusuna kadar uzanan alanı içeren bölgede gelişen gırtlak kanseri, ülkemizde en sık görülen baş boyun bölgesi kanseri tipi. Özellikle ileri yaşlarda görülen gırtlak kanseri, tütün ürünlerinin kullanımıyla birlikte son yıllarda artık 40'lı yaşlarda da görülüyor. Gırtlak kanserinin en önemli belirtisi ses kısıklığı. Özellikle 2-3 hafta boyunca geçmeyen ses kısıklığında mutlaka vakit kaybetmeden kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurulmalı” açıklamasında bulundu. Daha ileri yaşlarda görülen gırtlak kanserinin son yıllarda Türkiye’de daha genç erişkinlerde de görülmeye başlandığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Evren Erkul, “Ancak Türkiye’de özellikle erkeklerde sık görülen gırtlak kanserinde, erken tanıyla hayatta kalma başarı oranları yüzde 90’lara kadar çıkabiliyor” dedi.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ SES KISIKLIĞI

Gırtlak kanserinin en tipik belirtisinin inatçı ses kısıklığı olduğunun altını çizen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Evren Erkul, “Ses kısıklığının yanı sıra seste boğukluk, nefes almada güçlük, yutma bozukluğu ve bazen de boyunda bir kitle gibi belirtiler de görülebiliyor. Ara ara yutma bozukluğunun olması, uzmanlar için tümörün boyutlarının büyüdüğünün önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Ancak bazı hastalar ilk belirti olarak boyunda kitle şikayetiyle doktora başvurabiliyor” diye konuştu. Öksürüğün, gırtlak kanserinin belirtilerinden biri olabileceğini ancak sadece öksürük şikayetinin gırtlak kanserinin habercisi olmadığını söyleyen Prof. Dr. Evren Erkul, “İleri evre ve büyümüş tümörlerde öksürüğün, hastanın şikayetleri arasına girdiğini söyleyebiliriz” dedi.

TEDAVİ HASTALIĞI EVRESİNE GÖRE PLANLANIYOR

Gırtlak kanserinin tedavisinde kanserin evresine göre bir yol izlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Evren Erkul, “Erken evre tümörlerde cerrahi ya da radyoterapi kullanılırken, en uygun tedavi seçeneğinin ne olacağı konusunda hasta kapsamlı olarak bilgilendiriliyor ve hastanın da özelliklerine uygun bir seçenekle tedaviye başlanıyor. Eğer tümör ileri evredeyse, hastaya cerrahi tedavi yapılıyor ve ardından radyoterapi ya da kemoterapi eklenerek tedavi uygulanırken bazı durumlarda cerrahisiz radyoterapi veya kemoterapi seçeneği uygulanıp başarılı sonuçlar alınıyor. Bu tedavi planlamalarında da tümörün durumu, hastanın diğer yan hastalıkları, hasta tercihi göz önüne alınarak tümör kurulunda ortak bir karar verilerek tedavi seçenekleri hastaya sunulup uygulanıyor” şeklinde konuştu.

DÜZENLİ KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİ

Tüm kanserlerde olduğu gibi gırtlak kanserinde de erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Evren Erkul, “Tümör erken evrede yakalanıp tedavi edildiğinde hayatta kalma oranı yüzde 90’lara çıkıyor. Bunda elbette, Türkiye’deki doktorların bu alandaki tecrübelerinin, cerrahi teknikler ve kemoterapi ile radyoterapi alanında son 15 yılda yaşanan muazzam gelişmelerin payı oldukça büyük. Gırtlak kanserinde tekrar etme riski olabiliyor. Özellikle ileri evre tümörlerde bu risk daha yüksek. Ancak tekrarlama durumunda dahi erken tanıyla yine ciddi oranlarda sağkalımın olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle hastaların kanser tekrarladığında da geç kalmamaları, düzenli takiplerini aksatmamaları hayati öneme sahip. Geçmeyen bir ses kısıklığı varsa, yutma bozukluğu, boyunda kitle, öksürük ve nefes darlığı eşlik ediyorsa, tütün kullanıyorsa ve hasta 40 yaşın üstünde ise hiç vakit kaybetmeden mutlaka bir kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurulmalı” dedi.