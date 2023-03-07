1- Afad Acil : AFAD Acil mobil uygulaması, tek tuşla acil çağrı yapabiliyor. Afet bölgelerindeki AFAD Acil kullanıcıları, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşarak durumlarını bildirebiliyor, yardım taleplerini iletebiliyor.

2- DEPREM BİLGİ SİSTEMİ 3.0 : Kandilli Rasathanesi'ne ait bu uygulama, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcıları bilgilendiriyor ve kişileri, bulundukları konumun deprem tarihi hakkında bilgilendiriyor.

Uygulama aynı zamanda, bir deprem olduğunda bunu hisseden kullanıcılara depremi nasıl hissettiklerini sorarak bu verileri Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne iletiyor. Bu sayede herhangi bir deprem olduğunda o depremin nerede, nasıl hissedildiği ve depremin verdiği hasarın veya etkilerinin coğrafi bir haritası çıkarılıyor.

3- DÜDÜĞÜM : Enkaz veya acil durumlarda düdük sesi çıkartarak konumunuzun belirlenmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Önceden belirlediğiniz iki farklı numaraya mesaj atarak ilgili kişilere konumunuzu ulaştırır.

4- AKUT GÜVENDEYİM : Uygulama, "Güvendeyim" butonuna bastığınızda önceden belirlediğiniz 10 kişiye konum bilgisi içeren bir mesaj göndererek, yakınlarınıza iyi olduğunuzu belirtmenize olanak sağlar. Uygulama internetle değil mesaj yoluyla çalışıyor.

5- 112 ACİL YARDIM BUTONU : 112 acil yardım butonu uygulamasını kullanarak acil durumlarda sizin ya da yakınlarınızın yaşadığı veya çevrenizde gerçekleşen acil müdahale gerektiren bir olayda acil servisi haberdar edebilir ve uygulamanın göndereceği konum bilgisiyle, size en kısa sürede ulaşılmasını sağlayabilirsiniz.

Ülkemiz böyle büyük bir aciyi kaldiracak zamanda olmamasına rağmen bu birliğin beraberliğin olduğu süreçte dimdik ayakta kalabileceğimize inandiğini belirtmiştir.

Ahmet Şen kimdir?

Girişimci ve yatırımcı olan Ahmet Şen, 1995 tarihide Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Liseyi maddi sorunlardan dolayı bırakan Ahmet Şen 17’li yaşlarında kendisini girişimciliğe yönlendirerek hayatını bir adım ileriye taşımıştır. Bunun üzerine yaptığı girişimleri ve yatırımları tamamen genç neslin üstüne giderek onları yönlendirerek yapmaya çalışmaktadır.

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