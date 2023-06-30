Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Giresun, kendine özgü doğal güzellikleri, zengin tarihi ve kültürel mirası ile her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bir şehir. Ancak Giresun'un belki de en büyük cazibesi, eşsiz denizi, geniş sahili ve birbirinden güzel plajları. Peki, Giresun'da denize girebileceğiniz en iyi yerler hangileri? Giresun plajları nasıl? Giresun sahilinde hangi aktiviteler yapılabilir? İşte Giresun'un deniz, kum ve güneş keyfini doyasıya yaşayabileceğiniz yerlere dair merak ettiğiniz her şey.

Giresun'un birçok farklı plajı ve sahili var, ancak hangileri en iyisi? Hangi plajlar daha sessiz ve huzurlu, hangileri daha hareketli ve sosyal? Hangi plajlar aileler için uygun, hangileri gençler ve arkadaş grupları için ideal?

Bunların yanı sıra, Giresun sahili boyunca birçok farklı aktivite de sizleri bekliyor. Sahil boyunca yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir, veya deniz kenarında piknik yapabilirsiniz. Peki, bu aktiviteler hakkında ne bilmeliyiz ve hangileri en popüler?

Giresun'da yaz tatilinizi planlarken bu sorularınıza yanıtlar bulmak için okumaya devam edin. Giresun'un eşsiz deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak için hazır olun!

Yüz binlerce turistin tercih ettiği Giresun, Doğu Karadeniz turizminin önemli bir noktasıdır. Sahil kesiminde yer alan bu şehir, özellikle yaz aylarında turistlerin uğrak yeri olurken, birbirinden güzel plajları ve beachleri ile de büyük beğeni topluyor.

Giresun plajları, mavi bayrağı ile bilinirken, aynı zamanda yabancı turistlerin de uğrak noktaları arasında bulunuyor. Geniş yaş aralığındaki tatilcilerin gezip vakit geçirebileceği bu plajların çoğunluğu, ücretsiz hizmet vermesi ile de dikkat çekiyor.

Peki, Giresun'da hangi plajları mutlaka ziyaret etmelisiniz? Uluburun Plajı, Giresun Belediye Plajı, Asarkaya Plajı, Bulancak Belediye Plajı, Boztepealtı Plajı ve Çerkez Önü Plajı, Giresun'un en popüler ve en çok tercih edilen plajlarından bazılarıdır.

Her biri kendine özgü özellikleri ve benzersiz atmosferi ile bu plajlar, Giresun'da deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya çıkarabileceğiniz en iyi yerler arasında.

2023 yaz tatilinizi planlarken, bu muhteşem Giresun plajlarını mutlaka göz önünde bulundurun. Giresun'un eşsiz sahil ve plajları, sizlere unutulmaz bir tatil deneyimi sunmak için bekliyor!

Uluburun Plajı: Doğa İle İç İçe Bir Tatil Deneyimi

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Giresun'un popüler noktalarından biri olan Uluburun Plajı, şehir merkezine 14 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. İster özel aracınızla isterseniz de şehir merkezinden kalkan otobüslerle bu mavi bayraklı plaja kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Plajın Genel Özellikleri Nelerdir?

Mavi bayraklı bir plaj olan Uluburun, sessiz ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Küçük ancak etkileyici bir bölgede yer almasının yanı sıra, yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 20-25 metre genişliğinde bir alanı kaplıyor.

Hangi İmkanlar Sunuluyor ve Çevresinde Neler Var?

Uluburun Plajı, ziyaretçilerin beğenisini kazanan bir dizi olanak sunuyor. Plaj alanı içinde otopark, duş, şezlong ve şemsiye gibi hizmetler bulunuyor. Ayrıca, çevrede birçok cafe ve bar mekanı da bulunmakta ve ziyaretçilere çeşitli seçenekler sunmaktadır.

Ziyaret Saatleri ve Kısıtlamalar Var mı?

Plaj, yılın her günü ziyaret edilebilir ve herhangi bir giriş kısıtlaması bulunmamaktadır. Böylece, dilediğiniz zaman doğa ile baş başa bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Çevresel Özellikler ve Temizlik Durumu Nasıl?

Uluburun Plajı ve çevresi, temizliğiyle dikkat çekiyor. Doğa ile iç içe bir deneyim arayanlar için ideal bir tercih olan plaj, kamp ve piknik açısından da oldukça popüler.

Giriş Ücreti Var mı?

Bu doğa harikası plajın en iyi yanlarından biri, giriş ücreti olmamasıdır. Uluburun Plajı’na giriş ücretsizdir ve ziyaretçiler rahatlıkla vakit geçirebilirler. Bu yaz, Uluburun Plajı'nda unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamaya ne dersiniz?

Giresun Belediye Plajı: Şehir Merkezinin Gözde Tatil Noktası

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Giresun Belediye Plajı, şehir merkezinde yer alır ve on binlerce turist tarafından ziyaret edilir. Özel araçlarla veya yürüyerek bu popüler plaja kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Plajın Genel Özellikleri Nelerdir?

Giresun Belediye Plajı, geniş bir bölgeyi kapsar ve uzunluğu 300 metre, genişliği ise 50 metre düzeyindedir. Kumsal bir zemine sahip olan plaj, yaz aylarının uğrak noktaları arasında yer alır.

Hangi İmkanlar Sunuluyor ve Çevresinde Neler Var?

Belediye plajı, kamp ve piknik aktiviteleri için ideal bir mekandır ve fotoğraf çekmek isteyenler tarafından da tercih edilir. Ayrıca, Giresun’da girilebilecek en temiz plajlardan biridir. Plajda duş, tuvalet, şezlong ve şemsiye gibi olanaklar bulunur ve araç girişine de uygundur.

Ziyaret Saatleri ve Kısıtlamalar Var mı?

Giresun Belediye Plajı, yılın her günü ziyarete açıktır ve herhangi bir giriş kısıtlaması bulunmamaktadır. İstediğiniz zaman plajı gezip vakit geçirebilirsiniz.

Çevresel Özellikler ve Temizlik Durumu Nasıl?

Plaj, doğa ile iç içe olma açısından da turistlerin beğenisini kazanmaktadır. Aynı zamanda, sığ bir bölgede yer alması nedeniyle de güvenli bir deniz keyfi sunar.

Giriş Ücreti Var mı?

Giresun Belediye Plajı’na giriş ücretsizdir. Bu güzel plajda hiçbir ekstra ücret ödemeden keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Bu yaz, Giresun Belediye Plajı'nda unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamaya ne dersiniz?

Asarkaya Plajı: Mavi Bayraklı, Huzur Dolu Bir Tatil Noktası

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Asarkaya Plajı, Giresun şehir merkezinden 15 kilometre uzaklıkta, özel araçlarla veya otobüslerle kolayca ulaşılabilen bir konumda yer alır. Binlerce kişi tarafından ziyaret edilen bu mavi bayraklı plaj, yaz aylarında sıklıkla tercih edilen bir destinasyondur.

Plajın Genel Özellikleri Nelerdir?

Asarkaya Plajı, düzenli olarak temizlenir ve yabancı turistler tarafından da beğeniyle karşılanır. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde olan plajın büyük bir kısmı kumsal zemine sahiptir.

Hangi İmkanlar Sunuluyor ve Çevresinde Neler Var?

Plaj içerisinde bar, cafe, beach, tuvalet, şezlong, duş ve voleybol sahası gibi olanaklar bulunur. Ekonomik açıdan çevresindeki plajlara göre çok daha uygun olan Asarkaya Plajı, ayrıca araç girişine de uygun bir konumdadır.

Ziyaret Saatleri ve Kısıtlamalar Var mı?

Asarkaya Plajı, yılın her günü ziyarete açıktır ve herhangi bir giriş kısıtlaması yoktur. Giresun’da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunan plaj, özgürce ziyaret edip vakit geçirebileceğiniz bir yerdir.

Çevresel Özellikler ve Temizlik Durumu Nasıl?

Plajın düzenli olarak temizlendiği ve mavi bayraklı olduğu belirtilmektedir. Yaz aylarının uğrak noktaları arasında yer alan plaj, aile ziyaretleri için de uygun bir noktadır.

Giriş Ücreti Var mı?

Asarkaya Plajı'na giriş ücretsizdir. Bu eşsiz plajda keyifli bir gün geçirmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Bu yaz, Asarkaya Plajı'nda unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamaya ne dersiniz?

Bulancak Belediye Plajı: Doğa, Spor ve Dinlence İçin Mükemmel Bir Nokta

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Bulancak Belediye Plajı, şehir merkezinden 20 kilometre uzaklıkta, gençler arasında popüler bir destinasyon olarak bilinir. Plaja, özel araçlar veya otobüslerle kolayca ulaşabilirsiniz.

Plajın Genel Özellikleri Nelerdir?

Bulancak Belediye Plajı, spor aktiviteleri ve kamp imkanı sunan bir plajdır. 250 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde olan bu plaj, kumsal bir zemine sahiptir ve aile ziyaretleri için idealdir.

Hangi İmkanlar Sunuluyor ve Çevresinde Neler Var?

Temizliği ile ön plana çıkan Bulancak Belediye Plajı, yaz aylarında sıklıkla tercih edilir. Plaj içinde bulunan cafe ve beach gibi mekanlarda yemek yiyebilir, içeceklerinizi alabilirsiniz. Ayrıca, plajın otoparkı mevcut olup, araç girişine uygundur.

Ziyaret Saatleri ve Kısıtlamalar Var mı?

Bulancak Belediye Plajı, yılın her günü ziyarete açıktır ve herhangi bir giriş kısıtlaması bulunmamaktadır. 7’den 70’e herkesin ziyaret edip vakit geçirebileceği bir plajdır.

Çevresel Özellikler ve Temizlik Durumu Nasıl?

Plajın sessiz ve sakin bir bölgede yer alması, ziyaretçilerin doğa ile baş başa kalabileceği bir ortam sunmaktadır. Ayrıca, plajın düzenli temizlendiği ve halka açık olduğu belirtilmektedir.

Giriş Ücreti Var mı?

Bulancak Belediye Plajı'na giriş ücretsizdir. Bu eşsiz plajda keyifli bir gün geçirmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Bu yaz, Bulancak Belediye Plajı'nda unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamaya ne dersiniz?

Boztepealtı Plajı: Doğa, Huzur ve Deniz Keyfi İçin İdeal Bir Nokta

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Boztepealtı Plajı, şehir merkezinden 75 kilometre uzaklıkta konumlanır ve özel araçlar ya da otobüsler yardımıyla kolayca ulaşılabilecek bir noktadadır. Mavi bayraklı bir plaj olarak bilinen Boztepealtı, her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilir.

Plajın Genel Özellikleri Nelerdir?

Boztepealtı Plajı, 150 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde bir alanı kapsar. Diğer plajlara göre daha derin bir denize sahip olan plaj, genellikle sessiz ve sakin bir atmosfere sahiptir.

Hangi İmkanlar Sunuluyor ve Çevresinde Neler Var?

Boztepealtı Plajı, halka açık olarak kullanılır ve belirli aralıklarla temizlenir. Çeşitli aktiviteler için ideal bir mekandır. Özellikle kamp ve piknik gibi etkinliklerin popüler olduğu plaj, gençlerin uğrak noktaları arasında bulunur.

Ziyaret Saatleri ve Kısıtlamalar Var mı?

Boztepealtı Plajı, yılın her günü ziyarete açıktır ve herhangi bir giriş kısıtlaması yoktur. Araç girişine uygun bir konumda yer aldığı için özgürce ziyaret edebilirsiniz.

Çevresel Özellikler ve Temizlik Durumu Nasıl?

Plaj, halka açık olduğu ve belirli aralıklarla temizlendiği için temizlik açısından güvenlidir. Sessiz ve sakin bir bölgede yer alması, ziyaretçilere doğayla iç içe bir deneyim sunar.

Giriş Ücreti Var mı?

Boztepealtı Plajı'na giriş ücretsizdir. Bu huzurlu ve doğal güzellikteki plajda keyifli bir gün geçirmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Boztepealtı Plajı, bu yaz deniz, güneş ve doğa keyfi için ideal bir seçenek olabilir.

Çerkez Önü Plajı: Doğayla Baş Başa Kalabileceğiniz Bir Tatil Noktası

Nerede ve Nasıl Ulaşılır?

Çerkez Önü Plajı, şehir merkezinden 21 kilometre uzaklıkta yer alır ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilir. Özel araçlarınızla veya şehir içi otobüslerle bu mavi bayraklı plaja rahatça ulaşabilirsiniz. Yol üzerinde konumlandığı için kolayca erişilebilir bir plajdır.

Plajın Genel Özellikleri Nelerdir?

Çerkez Önü Plajı, çakıl zemine sahip olup, sessiz ve sakin bir atmosfer sunar. Bu özelliği ile doğayla baş başa kalabileceğiniz bir tatil deneyimi yaşamanızı sağlar.

Hangi İmkanlar Sunuluyor ve Çevresinde Neler Var?

Plajın hizmetleri hakkında belirli bilgiler bulunmasa da, mavi bayraklı olduğu bilinen Çerkez Önü Plajı, temiz ve bakımlı bir alandır.

Ziyaret Saatleri ve Kısıtlamalar Var mı?

Çerkez Önü Plajı, yılın her günü ziyarete açıktır ve herhangi bir giriş kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu özelliği ile dilediğiniz zaman plajı ziyaret edebilir ve deniz keyfini çıkarabilirsiniz.

Çevresel Özellikler ve Temizlik Durumu Nasıl?

Mavi bayraklı bir plaj olan Çerkez Önü Plajı, temiz ve bakımlıdır. Sessiz ve sakin bir bölgede yer alması, doğayla iç içe bir deneyim yaşamanızı sağlar.

Giriş Ücreti Var mı?

Çerkez Önü Plajı'na giriş ücretsizdir. Bu eşsiz plajda keyifli bir gün geçirmek için herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Bu yaz, Çerkez Önü Plajı'nda huzur dolu bir tatil deneyimi yaşamaya ne dersiniz?

Giresun'un Popüler Beachler: Sky Beach ve Sun Beach Club

Giresun, plajlarının yanı sıra beach kulüpleri ile de dikkat çekmekte. Gençlerin tercih ettiği beachler, hem alkollü içecek hizmetleriyle hem de çeşitli aktivitelerle misafirlerini ağırlıyor. Giresun'daki bu popüler mekanlar arasında Sky Beach ve Sun Beach Club öne çıkıyor.

Sky Beach

Sky Beach, Giresun'un en popüler beachlerinden biri olarak kabul ediliyor. Geniş bir alana sahip olan bu mekan, deniz kenarında konforlu ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal. Sky Beach, geniş içki menüsü ve çeşitli eğlenceli aktiviteleri ile misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Ayrıca, gençler arasında popüler olan bu mekan, özellikle yaz aylarında oldukça kalabalık olabiliyor.

Sun Beach Club

Sun Beach Club, Giresun'un en çok tercih edilen beachlerinden biri. Zengin bir menüye sahip olan bu mekan, hem alkollü hem de alkolsüz içecekler sunuyor. Ayrıca, misafirlerinin deniz kenarında rahatça vakit geçirebilecekleri şezlong ve şemsiye hizmetleri de mevcut. Sun Beach Club, çeşitli etkinlikler ve partiler ile de misafirlerine eğlenceli anlar yaşatıyor.

Giresun, denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da eğlenceli aktivitelerle vakit geçirebileceğiniz beachleri ile tatilcilerin tercih ettiği bir destinasyon olmayı sürdürüyor. Bu yaz, Giresun'un eğlenceli ve konforlu beachlerinde unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

Sky Beach

Sky Beach, Giresun'un en popüler beachlerinden biri ve şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Alkollü içeceklerin servis edildiği bu mekan, müzikli eğlenceler ve plaj voleybolu için ideal bir seçim. Ortalama içecek fiyatlarının 35 - 45 TL aralığında olduğu Sky Beach, yaz sezonunda sabah 08:00’den gece yarısına kadar hizmet veriyor. Her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen bu mekan, ziyaretçilerine özgürce keyifli anılar biriktirme olanağı sunuyor. Sky Beach'in giriş ücreti 45 TL olarak belirlenmiştir.

Sun Beach Club

Sun Beach Club, Giresun'un en çok tercih edilen beachlerinden biri ve şehir merkezinden 22 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bira ve viski servisi sunan bu mekan, ortalama alkollü içecek fiyatlarının 35 - 50 TL aralığında olduğunu belirtiyor. Canlı müzik ve dans aktiviteleri ile misafirlerine eğlenceli anılar yaşatan Sun Beach Club, Mayıs ayından Eylül’e kadar ziyarete açık. Sabah 09:00’dan akşam 22:30’a kadar hizmet veriyor. Sun Beach Club'ın giriş ücreti ise 35 TL olarak belirlenmiştir.

Giresun'un bu iki popüler beach'i, tatilcilere hem eğlence hem de huzurlu bir deniz keyfi sunarak yaz aylarında unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor. Bu yaz, Giresun'un Sky Beach ve Sun Beach Club'ında keyifli saatler geçirmeye ne dersiniz?