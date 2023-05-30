'Giresunspor Trabzonspor maçı canlı izle! Giresunspor Trabzonspor şifresiz full izle' günün aratılan haberleri arasında yer almaktadır. Spor Toto Süper Lig'i 36. hafta karşılaşmasında küme düşme hattında bulunan Giresunspor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Ligde topladığı 34. puanla 16. sırada bulunan Giresunspor, 51 puanlı Trabzonspor'u yenerek ligde kalmak istiyor. Peki Giresunspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor TS maçı şifresiz nasıl izlenir? Giresunspor TS maçı hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz...

GİRESUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam 20.00'de başlayacak Giresunspor-Trabzonspor maçı beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Bu zorlu karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

GİRESUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE(Üyelik gerektirebilir)

Giresunspor-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Saiz, Bajic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Maxi Gomez

TRABZON'UN HEDEFİ İLK 5

Ligde 1 Ekim’den bu yana deplasmanda galip gelemeyen Trabzonspor, büyük hasreti Karadeniz derbisinde bitirmek istiyor. 51 puanla 6. sırada olan Bordo Mavililer, sezonu ilk 5 potasında bitirmek için de bugün kazanmak zorunda. 5. sıradaki Başakşehir’in 53 puanı var ancak bu hafta Gaziantep maçı nedeniyle hükmen kazanacaklar. Fırtına, Giresun’un ardından içeride Alanya ve İstanbul’da Başakşehir’le oynayacak.

GİRESUNSPOR'UN SON ŞANSI

Son 2 maçını hükmen kazanan ve 34 puanda olan Giresunspor için bu akşamki mücadele ligde kalma yolunda çok kritik. Çotanaklar, Trabzonspor’u devirmesi halinde puanını 37 yapacak ve dev bir adım atacak. Yeşil-Beyazlılar, sonraki hafta ligden düşmesi kesinleşen Ümraniye ile karşılaşıyor. Son maç ise içeride Antalyaspor’la. Taraftarlar, maç biletlerinin yarısından fazlasını tüketirken, yönetimin de özel bir prim açıklaması bekleniyor.