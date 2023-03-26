Ekiz, yaptığı yazılı açıklamada, oyuncuların Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına devam ettiğini belirtti.

Karşılaşmada galibiyet elde eden taraf olmayı amaçladıklarını vurgulayan Ekiz, "Takımımızın moral ve motivasyonu yüksek. Alanyaspor karşısında alacağımız galibiyetle geçmişe sünger çekeceğiz ve ligde çıkışa geçeceğiz. Buna inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Ekiz, kulübe gelir getirici kaynaklar sağlanması üzerinde çalıştıklarını, "Hedef 2828 Yeni Üye" projesini hayata geçirdiklerini de aktararak, şunları kaydetti:

"Altın, gümüş ve bronz kartlarımız 28'şer adetle sınırlı. Bu kartların tamamının satılması halinde 11 milyon 200 lira gelir elde etmiş olacağız. Çotanak kart ise 128 adet ve buradan da bir milyon 920 bin lira gelir sağlayacağız. 'Birlikten kuvvet doğar' ilkesiyle hareket ediyoruz. Giresunspor herkes için değerli olmalı, herkesin desteğini arkasına almalı."(AA)