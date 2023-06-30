Giresun Valiliği, 30 Haziran Cuma günü saat 03:00 ve 21:00 saatleri arasında ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. 

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Giresun Valiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Giresun il genelinde 30 Haziran Cuma günü 03:00 - 21:00 Saatleri arasında özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Vatandaşlarımız ani sel,su baskını, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmalıdır."

Kaynak: HABER MERKEZİ