Giresun Valiliği, 30 Haziran Cuma günü saat 03:00 ve 21:00 saatleri arasında ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Giresun Valiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Giresun il genelinde 30 Haziran Cuma günü 03:00 - 21:00 Saatleri arasında özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Vatandaşlarımız ani sel,su baskını, yıldırım ve ani kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmalıdır."