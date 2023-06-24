Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Giresun ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Giresun ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.

Giresun Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Giresun / Merkez / Giresun Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 443,22 3,59 4,15 Giresun / Keşap / Keşap Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 415,21 7,42 8,07 Giresun / Bulancak / Bulancak Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 396,99 10,46 8,75 Giresun / Görele / Görele Nihat Gürel Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 378,72 13,94 14,96 Giresun / Merkez / Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 372,25 15,28 15,7

Giresun / Merkez / Giresun Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 357,16 18,71 19,77 Giresun / Merkez / Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 356,71 18,82 17,82 Giresun / Merkez / Giresun Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 351,42 20,11 – Giresun / Şebinkarahisar / Şebinkarahisar Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 336,43 24,1 24,75 Giresun / Tirebolu / Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 276,85 46,13 31,92 Giresun / Bulancak / Bulancak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 275,27 46,88 43,62 Giresun / Espiye / Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 264,92 52,02 48,68 Giresun / Merkez / Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 246,64 62,27 – Giresun / Eynesil / Eynesil Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 233,29 70,81 – Giresun / Merkez / Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 232,11 71,61 78,36 Giresun / Merkez / Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 232,08 71,64 – Giresun / Merkez / Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 232,02 71,68 89,06 Giresun / Bulancak / Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 228,05 74,39 55,5 Giresun / Tirebolu / Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 224,02 77,15 83,32 Giresun / Piraziz / Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 216,40 82,42 78,95 Giresun / Tirebolu / Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 214,50 83,71 – Giresun / Görele / Şehit Teğmen Furkan Yayla Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 211,78 85,51 54,77 Giresun / Şebinkarahisar / Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 211,29 85,83 80,17 Giresun / Piraziz / Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 199,51 92,55 96,29 Giresun / Merkez / Giresun Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 181,84 98,21 95,56

Giresun ilindeki liseler arasında Giresun Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Giresun Fen Lisesi, 443,22 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Keşap Fen Lisesi, Bulancak Fen Lisesi, Görele Nihat Gürel Fen Lisesi ve Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi gibi liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.

Giresun ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.

Giresun ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.

Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir