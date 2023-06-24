Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre Giresun ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilen puanlar ve dilimlerdir. Giresun ilindeki öğrenciler ve velileri, bu bilgileri tercih sürecinde değerlendirerek en uygun liseleri seçebilirler.
Giresun Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Giresun / Merkez / Giresun Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|443,22
|3,59
|4,15
|Giresun / Keşap / Keşap Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|415,21
|7,42
|8,07
|Giresun / Bulancak / Bulancak Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|396,99
|10,46
|8,75
|Giresun / Görele / Görele Nihat Gürel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|378,72
|13,94
|14,96
|Giresun / Merkez / Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|372,25
|15,28
|15,7
|Giresun / Merkez / Giresun Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|357,16
|18,71
|19,77
|Giresun / Merkez / Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|356,71
|18,82
|17,82
|Giresun / Merkez / Giresun Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|351,42
|20,11
|–
|Giresun / Şebinkarahisar / Şebinkarahisar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|336,43
|24,1
|24,75
|Giresun / Tirebolu / Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|276,85
|46,13
|31,92
|Giresun / Bulancak / Bulancak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|275,27
|46,88
|43,62
|Giresun / Espiye / Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|264,92
|52,02
|48,68
|Giresun / Merkez / Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|246,64
|62,27
|–
|Giresun / Eynesil / Eynesil Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|233,29
|70,81
|–
|Giresun / Merkez / Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|232,11
|71,61
|78,36
|Giresun / Merkez / Yeşil Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|232,08
|71,64
|–
|Giresun / Merkez / Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|232,02
|71,68
|89,06
|Giresun / Bulancak / Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|228,05
|74,39
|55,5
|Giresun / Tirebolu / Şehit Yunus Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|224,02
|77,15
|83,32
|Giresun / Piraziz / Piraziz Şehit Öner Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|216,40
|82,42
|78,95
|Giresun / Tirebolu / Tirebolu Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|214,50
|83,71
|–
|Giresun / Görele / Şehit Teğmen Furkan Yayla Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|211,78
|85,51
|54,77
|Giresun / Şebinkarahisar / Şebinkarahisar Sait Tonbul Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|211,29
|85,83
|80,17
|Giresun / Piraziz / Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|199,51
|92,55
|96,29
|Giresun / Merkez / Giresun Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|181,84
|98,21
|95,56
Giresun ilindeki liseler arasında Giresun Fen Lisesi en yüksek taban puanına sahiptir. Giresun Fen Lisesi, 443,22 taban puanıyla fen alanında öğrencilere eğitim imkanı sunmaktadır. Keşap Fen Lisesi, Bulancak Fen Lisesi, Görele Nihat Gürel Fen Lisesi ve Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi gibi liseler de öğrencilere farklı alanlarda eğitim fırsatı sunan seçenekler arasındadır.
Giresun ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih yaparken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Öğrenciler, kendi yeteneklerine, ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun olan liseleri seçerek geleceklerini şekillendirebilirler.
Giresun ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrenciler ve aileleri için önemli bir kılavuz niteliğindedir. Bu verilere göre tercih yapmak, öğrencilerin eğitim hayatlarında doğru adımlar atmalarını sağlayacaktır. Tüm öğrencilere tercih sürecinde başarılar dileriz.
Not: Yukarıda yer alan bilgiler, 2023 LGS sonuçlarına dayanmaktadır. Öğrenciler ve aileleri için kesin ve güncel bilgilere ulaşmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidirKaynak: HABER MERKEZİ