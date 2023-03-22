Revart, ocak ayında yayınladığı “aşka dair” şarkısının ardından arayı çok açmıyor. Sanatçının yeni single’ı “girdap”, 24 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle yayında. Revart, yeni şarkısı “girdap”ta yine söz ve müziği üstlenirken aranje çalışmalarında vazgeçemediği isim Aerro imzalı. Müzikal yolculuğunda yeni bir yürüyüşe başlayan ünlü isim pop, disko ve reggeaton’u tek potada eritiyor. Şarkı gel gitli bir aşk hikayesinin içerisinden çıkmaya çalışan sevgilinin dilinden aktarılıyor. Revart, kapak görselleri ve şarkının görsel dili için yine 1998Arthur ile çalıştı. Müzikal kariyerinde hızlı bir dönemin girişini yapan Revart, sevenlerini yeni şarkılar için fazla bekletmeyecek. Revart’ın yeni single’ı “girdap”, 24 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.