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GIPTA halka arz katılım endeksine uygun mu? Türkiye'nin en köklü kırtasiye ofis ürünleri üreticilerinden GIPTA ofis kırtasiye halka arz ediliyor. Borsa İstanbul'da faiz hassasiyeti olanlar ise GIPTA hisse hakkında katılım endeksini araştırıyor. Peki GIPTA halka arz katılım endeksine uygun mu?Gıpta halka arz kaç lot verir, ne kadar verir? | Gıpta Ofis Kırtasiye katılım endeksine uygun mu, helal mi? tüm detaylar haberimizde.

IPTA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

GIPTA koduyla halka arz edilen Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş., halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanımı gerçekleştiremeyecek. Gıpta Ofis Kırtasiye şirketinin 4 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 39,25%’i CPR Enerji, 45,60%’ı Bilge Grup Kağıtçılık, 8%’i Nazım Pınar ve 7,15%’i diğer ortaklara aittir.

*Gıpta Ofis Kırtasiye faiz hassasiyeti olanlar için katılım endeksine uygun işlem görmeyecek.*

GIPTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi şirketinin GIPTA halka arzında katılacak olan yatırımcılara dağıtılacak lot sayısı aşağıdaki gibidir:

500 bin katılım olursa 56 Lot (1170 TL)

1 milyon katılım olursa 28 Lot (585 TL)

1.2 milyon katılım olursa 23 Lot (480 TL)

1.4 milyon katılım olursa 20 Lot (418 TL)

1.6 milyon katılım olursa 17 Lot (355 TL)

1.8 milyon katılım olursa 15 Lot (313 TL)

2 milyon katılım olursa 14 Lot (292 TL)