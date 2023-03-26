Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından müjdelediği “Gidecek Bir Gün” isimli yeni single çalışmasının klibi bi geceden itibaren yayınlanıyor. Ünlü şarkıcının yeni şarkısı, sevenlerini heyecanlandırdı.

Demet Akalın’ın, aranjesini Sakilerin üstlendiği “Gidecek Bir Gün” isimli duygusal şarkısının müzikseverlerle buluşmasına az bir zaman kala sosyal medya coştu. Sosyal medyada Demet Akalın’ın yeni şarkısıyla ve klibiyle ilgili paylaşımlar şimdiden yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı. (YHM)