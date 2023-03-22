Yıl boyunca sosyal belediyecilik anlayışıyla Sosyal Ekonomik Destek (SED) birimi tarafından tespit edilen gerçek ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunan Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayında da yardım kolilerini vatandaşların evlerine ulaştırıyor.

16 KALEM ÜRÜNDEN OLUŞAN GIDA KOLİLERİNİN DAĞITIMI DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda paylaş ki çoğalsın amacıyla ile sahaya çıkan Eyüpsultan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde mahalle mahalle dolaşarak içinde sıvı yağ, pirinç, bulgur, şeker, un, çay, makarna, salça, zeytin, reçel gibi 16 kalem temel gıda maddesinin olduğu paketleri vatandaşlara ücretsiz bir şekilde teslim ediyor. Gıda kolilerini teslim alan vatandaşlar, Ramazan ayında yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e teşekkürlerini iletti.