Gi Group, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen depremde; ailelerini, evlerini ve işlerini kaybeden depremzedelerin normal hayatlarına geçiş süreçlerine destek olmak için harekete geçti. Gi Group Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren, 58’den fazla ülkede 31 ofis, 650 şube ve 5000’den fazla çalışanı bulunan Gi Group, uzmanlık ve deneyimlerini depremzedeler ve onlara iş imkanı sağlayabilecek iş ortaklarına bedelsiz ve gönüllü olarak sunacaklarını bildirdi.

Depremden etkilenen vatandaşlar, web adresinde yer alan “Adaylar” seçeneği başlığına tıklayarak depremzede genel başvuru ilan sayfası üzerinden özgeçmişlerini paylaşabilecekler. İstihdam desteği sağlamak isteyen kurumlar ise aynı alanda yer alan “İşverenler” bölümünden taleplerini Gi Group danışmanlarına iletebilecekler.

Gi Group danışmanları, depremzede adaylar ve onlara istihdam desteği sağlamak isteyen işverenler ile iletişime geçecek uygun pozisyonlara yerleşmeleri için yardımcı olacaklar. Gi Ayrıca Gi Group, ihtiyaç duyulması halinde depremzede adayların, danışmanlar tarafından görüşmelere hazırlanmaları konusunda da destek olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi