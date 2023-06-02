n11.com, Doğuş Holding ve SK Planet tarafından 2013 yılında kurulmuştu. İlk etapta hisselerin yüzde 33'ünü Getir'e devreden bu iki şirket, şimdi de kalan hisselerini Getir'e devretti. Getir Kurucusu Nazım Salur, bugün yaptığı açıklamayla bu gelişmeyi duyurdu ve n11'in tamamen Getir'in kontrolünde olduğunu belirtti.

Bu satın alma ile birlikte n11'de önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor. Nazım Salur, Getir olarak n11'in gelişimine katkı sağlayan Doğuş Holding ve SK Planet'a teşekkür ederek, yeni bir n11'in yakın zamanda karşımıza çıkacağını belirtti.

n11'in gelecekte nasıl bir yol izleyeceği ve Getir'in bu platformu nasıl dönüştüreceği merak konusu. Yapılacak yenilikler ve stratejik adımlar, e-ticaret sektörünün geleceği açısından büyük önem taşıyor. n11'in Getir ile birlikte nasıl bir başarı hikayesi yazacağı ise ilgiyle takip edilecek.