Battlefield’a özel çatışma dinamiklerini Güney Afrika'nın kayalık arazilerine taşıyan 4. sezonun yeni ¨teke tek¨ odaklı haritası Flashpoint, oyuncuları bir kez daha gerçek bir savaşın tam ortasına bırakıyor; araçlar açık alanda siper alırken, oyuncular, haritanın geniş kapalı alanlarında silahlı - sıcak çatışmalara dahil oluyorlar.

Önceden de açıklandığı üzere, Battlefield 2042'nin yeni Specialist’i, arazide serbestçe hareket edebilen pusu uzmanı Camila ¨Blasco¨. Blasco’ya özel X6-Infiltration; düşman cihazlarının hedefe kilitlenmesini önleme, aktif tespit teknolojisine müdahale etme ve ölü bölgeler oluşturarak düşmanın silah teknolojisini bertaraf etme gibi özelliklere sahip.

Gelin, 4. sezondaki yeniliklere hızlıca göz atalım:

Yeni Silah | Super 500 Shotgun Sidearm : Kısa menzilli, ¨patlayıcı¨ özelliğe sahip ve yakın mesafeli çatışmalara adapte edilebiliyor.

: Kısa menzilli, ¨patlayıcı¨ özelliğe sahip ve yakın mesafeli çatışmalara adapte edilebiliyor. Yeni Silah | RM68 : Dahili bir susturucuya, gelişmiş stabilite ve geri tepme kontrolüne sahip.

: Dahili bir susturucuya, gelişmiş stabilite ve geri tepme kontrolüne sahip. Yeni Silah | AC9 SMG : Seri atışlar yaparken kontrolün kaybolmaması için ergonomik bir yapıya sahip.

: Seri atışlar yaparken kontrolün kaybolmaması için ergonomik bir yapıya sahip. Yeni Silah | RPT-31 LMG : Düşük ve hızlı atış hızı seçeneklerinin yanı sıra büyük mermi ve benzersiz bir ¨döner dürbün¨ eklentisine sahip.

: Düşük ve hızlı atış hızı seçeneklerinin yanı sıra büyük mermi ve benzersiz bir ¨döner dürbün¨ eklentisine sahip. Yeni Aygıt | SPH Explosive Launcher : Düşmanlara, nesnelere, araçlara yapıştırılabilen patlayıcılara sahip; piyadelere karşı da kullanılabiliyor.

: Düşmanlara, nesnelere, araçlara yapıştırılabilen patlayıcılara sahip; piyadelere karşı da kullanılabiliyor. Yeni Araç | CAV-Brawler: Dar alanlardan geçebiliyor ve tüm koltukları dolu olsa bile ölen oyuncuların ¨spawn¨ olabilmeleri için kullanılabiliyor. Aynı zamanda aktif bir ¨tehdit tespit sistemi¨ içeriyor ve her yöne el bombaları atarak yakın çevredeki düşman askerlerini bertaraf edebiliyor.

Oyunun sınıf sisteminde yapılan yenilikle birlikte oyuncular, Specialist sınıfının üyelerini; Assault, Engineer, Recon ve Support sınıflarının altında bulabiliyor. Ayrıca bu yeni sistem, Specialist’lerin erişebileceği tüm donanım ve ekipmanları yeniden tanımlayarak oyuncular için daha anlaşılır bir düzen getiriyor.

Son olarak oyuncular, ilerleyen zamanlarda oyuna eklenecek olan Discarded haritasının yenilenmiş hali ile; iyileştirilmiş bir görüş açısına, piyade savaşlarında etkin şekilde kullanılabilecek yeni birçok sipere, daha iyi kontrol noktalarına ve yeni alanlara sahip olacaklar.

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