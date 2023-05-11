ABD hisse senetleri, Nisan ayı enflasyon verilerine olumlu tepki verdi ve enflasyonun soğumasıyla %0,46 yükseldi. Kripto para piyasaı, pozitif enflasyon verilerinden gelen ilk artışa rağmen son 24 saatte Bitcoin ve Ethereum’un sırasıyla %0,21 ve %0,44 geriledi.

Bugünün en iyi performansı, ANT'nin Kurucu Ortağı'nın token geri alımları önermesi nedeniyle son 24 saatte %14 artan ANT. 2016 yılında kullanıma sunulan Aragon (ANT), ödeme ve yönetişim sistemleri gibi ticari işlevler için basit, ölçeklenebilir, özelleştirilebilir ve tak ve çalıştır çözümler sağlayarak Merkezi Olmayan Otonom Kuruluşları (DAO'lar) oluşturmaya ve yönetmeye yönelik bir platformdur.

ANT, kurucu ortak Luis Cuende'nin devam eden yönetişim krizini çözmek için 30 milyon dolarlık bir token geri alımı önermesinin ardından yükseldi. Teklif, Aragon'un 200 milyon dolarlık hazinesinin beş yıl içinde Aragon DAO'ya devredilmesini içeriyor. Bu hamle, Aragon Derneği ile RFV Baskıncıları olarak bilinen aktivist kripto tüccarları arasındaki gerilimi azalttı. Ayrıca, RFV akıncıları ANT belirtecinin ve dolayısıyla hazinesinin çoğunluk sahibi olduğundan, zincir üstü yönetişimin işe yaradığını da kanıtladı. Blockchain ekonomisi büyüdükçe, daha fazla yönetime ihtiyaç duyulacak ve ANT gibi bir yardımcı protokol, DAO'lar arasındaki etkileşimleri geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Ethereum doğrulayıcıları, mayıs ayının ilk haftasında 46 milyon dolarlık rekor bir staking ödülü kazandı ve staking ödül oranı birleştirme sonrasında %8,6'ya ulaştı. Ödüllerdeki bu artış, Ethereum ağındaki ortalama ücretlerin önemli ölçüde artmasına neden olan yeni bir memecoin olan Pepe'nin (PEPE) ticaret çılgınlığına bağlanıyor. Sonuç olarak, doğrulayıcılar işlem işleme ve düzenli ödüllerden daha yüksek gelir elde ettiler. Ethereum'un 2022'de bir proof-of-stake mutabakat mekanizmasına geçişi ve Shapella yükseltmesi, özellikle kurumlardan ETH staking'e olan ilgiyi artırdı.

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