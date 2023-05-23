2023 Yılında Gerçek Para Kazandıran Oyunlar Listesi

1- Counterstrike GO: Counter-Strike serisinin dördüncü oyunu olan Counterstrike GO, çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunudur. Counterstrike GO, The Game En İyi Esports Oyunu Ödülü almıştır.

2- Metin2: Çok oyunculu online istemci MMORPG rol yapma oyunu olan Metin2'nin temel amacı elinizde bulunan eşyaların seviyesini, karakterin seviyesini, statüleri ve becerileri yükseltmektir.

3- Mobil PUBG: Bir adaya uçakla bırakılan 100 oyuncunun arasında birinci olmayı hedefleyen oyunda , oyuncular, takımlar halinde ya da bireysel olarak rakiplerini öldürerek hayatta kalmaya çalışıyor.

4-League of Legends: League of Legends bir strateji oyunudur. Oyunda beş güçlü şampiyondan oluşan iki takım birbirlerinin üslerini yok etmeye çalışır.

5-Oyna Kazan: Oyna Kazan bir şans oyunudur. Belirli sayıda üretilen ve önceden belirlenmiş sayıda ödül içeren elektronik kartların, özel bölümlerinin kazınması ile oynanır.

6-Pokemon GO: Pokemon GO, iOS ve Android tabanlı artırılmış gerçeklik oyunudur. Pokemon GO'da hareket etmek için GPS'inizi açmanız gerekiyor. Sonrasında bulunduğunuz konumdan farklı konumlara giderek ilerlemeli ve yer değiştirmelisiniz. Belli mesafelerde karşınıza pokemonlar çıkacak. İşinize yarıyorsa üstüne tıklayarak yakalamaya çalışın.

7-Call of Duty: Tek oyunculu modda belirli senaryolara bağlı kalınarak oynanan oyunda, oyuncunun görevleri vardır. Oyuncular görevlerinin dışına çıkmamalı. Görevlerinin dışın açıktıkları taktirde oynan bölümü başarısızlıkla bitebilir.

8-Slingo: Slingo, slot ve tombala unsurlarını birleştiren çevrimiçi tek ve çok oyunculu bir oyundur.

9-Minecraft: Minecraft, açık dünya oyunudur. Oyunda; Hayatta kalma modu (Survival), Zorlayıcı mod (Hardcore), Yaratıcı mod (Creative), Macera modu (Adventure) ve İzleyici mod (Spectator) olmak üzere 5 tane mod bulunmaktadır. Oyunda aynı zamanda oyuncuların haricindeki hareket edebilen varlıklar olan moblar vardır.

10-MistPlay: Android kullanıcılarına yönelik hizmet veren Mistplay’ı, başarı için açmanız gereken kilitler ile daha çok ve hızlı puan kazanmak için arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Ayrıca, katılımcılar arasında sohbet etme olanağı bulunması büyük bir avantaj sağlıyor.

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