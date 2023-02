Dünya Değişim Akademisi sayesinde tekamül ve değişim içindeki insan mutsuzluğu aşıp insanlığı bir bütün olarak görmeye başlar. Beden fizik mutluluk ise metafiziktir. Mutluluk yolunda ilerleyen insan farkındalığını artırarak acı ve zevk ikiliğinden özgür olur.

Mutluluk insanın bilinçlilik durumu ile ilgilidir. Bilinçli insan mutluluğu mutsuzluktan ayırt edebilen insandır. Bu insan zaman içinde mutsuzluğun nedenlerini keşfedecek ve sonuç olarak mutlu olacaktır.

Dünya Değişim Akademisi'nde uygulanan "Mutlu Olma Sanatı" Değişim Programı sayesinde zevklerin peşinden koşmayarak gerçek huzurun tadını çıkacaksınız.

"Mutlu Olma Sanatı" Değişim Programı"nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada gerçek huzura nasıl ulaşabilmeniz ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Zevk ve mutluluk arasındaki fark şudur: Zevk bir kurtuluştur, mutluluk ise bir zenginleşmedir. Zevk almak acıdan kurtulmak gerekir. Eğer acıdan kurtulmak için zevkin peşine düşerseniz gerçek huzurdan da uzaklaşırsınız.

Mutsuzluk uykusundan uyandığınızda gerçek mutluluk ortaya çıkar ve öz doğanızdaki huzurun tadına varırsınız. Böylece tüm varlığınız ışıkla dolar ve gerginlik, endişe ve acılardan tamamen özgürleşirsiniz.