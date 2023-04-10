Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?

SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında, SGK kapsamını aşan muayene, tahlil ve tedavi hizmetlerini karşılayan bireysel sağlık poliçesi tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) olarak adlandırılıyor. Özel sağlık sigortasına sahip olmayan kişiler için oldukça avantajlı bir seçenek olan tamamlayıcı sağlık sigortası aynı zamanda bütçe dostudur.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi teminatları sunuyor?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, limitsiz yatarak tedavi ve isteğe bağlı 6, 8, 10 veya 12 doktor muayenesine kadar ayakta tedavi imkanlarından oluşuyor. Sigortalıların poliçe kapsamında yatarak tedavi teminatı ile ameliyat, hastane tedavi ücretleri, acil tedavi giderleri ve evde bakım gibi birçok sağlık masrafı, ayakta tedavi teminatı ile doktor muayeneleri, görüntüleme, laboratuvar hizmetleri ve ileri tanı yöntemleri de karşılanıyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi hastanelerde geçerli?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sigorta yaptırılan sigorta şirketinin ve SGK’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelerde geçerlidir. Sigortalı, hangi hastanelerden hizmet alabileceğini sigorta yaptırdığı şirketin yetkililerine veya acentelerine danışarak kolayca öğrenebilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, sadece sigorta yapan bireyi kapsıyor. Eşlerin ve çocukların tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinden yararlanabilmeleri için ayrı başvuru yapılması gerekiyor. Öte yandan tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinin, poliçenin aktif hale geçtiği günden itibaren geçerlilik süresi bir yıldır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ