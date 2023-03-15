Türkiye’nin en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından biri olan General Mobile, yeni akıllı telefon modeli GM 22S ile akıcı bir performans sunuyor. GM 22S, 64GB hafızasına ek olarak 256 GB’a kadar MicroSD kart desteği sunuyor. Gücünü 4GB RAM ile birleştiren GM 22S’nin bu özellikleri sayesinde uygulamalar hızlı bir şekilde açılabiliyor, çoklu görevler arasında sorunsuz geçiş yapılabiliyor ve tüm anılar saklanabiliyor.

Sekiz çekirdekli 2.0 GHz saat hızına sahip MediaTek Helio G25 işlemcisi ile gelişmiş bir performans sistemi sunan GM 22S, aynı zamanda HyperEngine teknolojisinin sağladığı güç verimliliği ve gecikmesiz bağlantı sayesinde de akıcı bir kullanım deneyimi yaşatıyor.

Saf beyaz ve okyanus siyahı renkleriyle zıtlığın uyumunu ortaya çıkaran GM 22S, şık kenarlı tasarımı ve arka cam kasasıyla da göz dolduruyor. Canlı ve yüksek kontrastlı 6,52 inç HD+ ekranıyla her ayrıntıyı gözler önüne seren GM 22S, 5000mAh pil kapasitesi ve gelişmiş güç tasarruf modu ile de uzun bir kullanım vadediyor.

Gelişmiş kamera performansı sayesinde pikselleri gruplayarak 52 milyon süper piksele dönüştürebilen GM 22S, düşük ışık koşulları ve gece çekimlerinde dahi net görüntüler çekebiliyor.

General Mobile GM 22S, generalmobile.com’da lansmana özel sınırlı sayıda GM Garanti Plus paketi hediyesi ile garanti süresini üç yıla çıkarırken, 3.999TL fiyatıyla tüm yetkili satış noktalarında tüketiciyle buluşuyor. (YHM)